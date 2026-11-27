Giữa những cánh rừng mây phủ của cao nguyên Lâm Viên, có một loài thông kỳ lạ mang hình dáng khác biệt với hầu hết họ hàng của mình.

Thông hai lá dẹt (Pinus krempfii) là loài cây lá kim đặc hữu của Việt Nam, được xem là một trong những đại diện thực vật độc đáo nhất của hệ sinh thái cao nguyên Langbiang. Khác với những loài thông quen thuộc có lá hình kim tròn hoặc nhiều cạnh, loài cây này sở hữu hai chiếc lá dẹt, rộng và mềm hơn, mọc chung trong một bẹ. Đặc điểm ấy khiến nó trông gần giống một số loài thực vật thuộc nhóm bách tán cổ đại.

Đây là cây gỗ lớn, có thể cao 30–35 m, đường kính thân vượt một mét. Thân cây thẳng, vỏ màu nâu xám bong thành từng mảng vảy, trong khi tán rộng màu xanh sẫm thường có hình dáng như chiếc ô. Những đặc điểm khác thường khiến thông hai lá dẹt trở thành đối tượng nghiên cứu đặc biệt của giới thực vật học.

Thông hai lá dẹt trong rừng nguyên sinh Bidoup – Núi Bà. Ảnh: Bảo tàng Lâm Đồng

Thông hai lá dẹt phân bố chủ yếu ở độ cao 1.400–1.900 m, trong những khu rừng hỗn giao giữa cây lá rộng và cây lá kim. Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà là một trong những khu vực có quần thể quan trọng nhất của loài. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu từng xác định một cá thể tại đây có tuổi đời khoảng 1.100 năm, cho thấy sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc của loài cây này.

Một điều thú vị là thông hai lá dẹt không chỉ có giá trị vì hình thái khác thường mà còn bởi vị trí đặc biệt trong lịch sử tiến hóa của thực vật hạt trần. Đây là loài thông có đặc điểm hình thái rất khác biệt so với phần lớn các loài thông hiện đại, thường được giới nghiên cứu chú ý khi tìm hiểu lịch sử đa dạng hóa của họ Thông.

Tuy nhiên, tương lai của những cây thông cổ thụ này không hoàn toàn được bảo đảm. Các quần thể thường phân bố thành từng nhóm nhỏ, nhiều cây đã già cỗi, trong khi khả năng tái sinh tự nhiên còn hạn chế. Loài hiện được xếp vào nhóm Sắp nguy cấp (VU) trong Danh lục đỏ IUCN năm 2020 và thuộc nhóm IIA theo quy định bảo vệ thực vật rừng tại Việt Nam.

Bảo tồn thông hai lá dẹt vì thế không đơn thuần là giữ lại một loài cây quý hiếm, mà còn là bảo vệ một di sản tiến hóa độc đáo của cao nguyên Lâm Viên.