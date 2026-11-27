Hơn 2.000 năm trước, người Trung Hoa đã gửi gắm cả một vũ trụ quan vào những bức tranh lụa được chôn theo người chết.

Được phát hiện năm 1972 tại khu mộ Mã Vương Đôi (Mawangdui), tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, những bức tranh lụa có niên đại Tây Hán (thế kỷ II TCN) đã mở ra một cánh cửa đặc biệt để tìm hiểu đời sống tinh thần của người xưa. Chúng thuộc về một quần thể mộ táng quý tộc, trong đó nổi tiếng nhất là mộ số 1 của Tân Truy (Xin Zhui), phu nhân hầu tước Đại, thường được gọi là phu nhân Đại.

Nổi bật trong số đó là bức tranh lụa hình chữ T dài khoảng 2,05 m, được đặt phía trên cỗ quan tài trong cùng. Tác phẩm có bố cục nhiều tầng, tái hiện thế giới quan của người Hán cổ: phía trên là thiên giới với mặt trời, mặt trăng, rồng và những sinh vật thần thoại; ở giữa là thế giới con người, nơi hình ảnh người phụ nữ quý tộc được cho là chính Tân Truy xuất hiện cùng những người hầu; phía dưới là cõi âm với các sinh vật kỳ lạ và hình tượng thần linh.

Tranh lụa hình chữ T trong mộ số 1 tại Mã Vương Đôi, thời Tây Hán. Ảnh: artsq.org

Điều đáng chú ý là bức tranh không đơn thuần mô tả cảnh sinh hoạt hay một nghi lễ tang ma. Nó phản ánh niềm tin rằng cái chết không phải dấu chấm hết, mà là sự chuyển tiếp sang một thế giới khác. Những hình tượng như rồng, chim thần, cóc trên mặt trăng hay thỏ ngọc gợi nhắc đến thần thoại, khát vọng trường sinh và hành trình của linh hồn hướng về cõi bất tử. Một số chi tiết vẫn còn nhiều cách diễn giải khác nhau, cho thấy tín ngưỡng thời Hán phong phú và không hoàn toàn thống nhất.

Chức năng chính xác của tranh cũng là chủ đề tranh luận: nó có thể là một loại phướn nghi lễ dùng trong tang lễ, vật nhận diện người đã khuất hoặc phương tiện tượng trưng hỗ trợ linh hồn sang thế giới bên kia. Dù được hiểu theo cách nào, tác phẩm vẫn là chứng cứ đặc biệt quý giá về quan niệm vũ trụ, thần linh và thế giới sau cái chết của tầng lớp quý tộc Tây Hán.

Không chỉ có giá trị nghệ thuật với kỹ thuật vẽ màu trên lụa tinh tế, bộ tranh Mã Vương Đôi còn giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận một khía cạnh khó nắm bắt của lịch sử: con người thời cổ đại đã hình dung về sự sống sau cái chết như thế nào.