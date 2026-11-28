Hai ngôi mộ lớn thời Tây Chu (Trung Quốc) hé lộ thân phận hai vị quân chủ nước Quắc, một người nổi tiếng vì can gián thiên tử, người kia gắn với biến động chính trị.

Năm 1955, các nhà khảo cổ phát hiện nghĩa địa nước Quắc tại Thượng Thôn Lĩnh, thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Những cuộc khai quật quy mô lớn sau đó đã đưa hàng chục nghìn cổ vật lên khỏi lòng đất, đồng thời giúp giới nghiên cứu xác định thân phận hai nhân vật quan trọng trong lịch sử Tây Chu: Quắc Quý, tức Quắc Văn Công, và Quắc Trọng, còn được gọi là Quắc Công Trường Phụ. Một người được sử sách ghi nhận vì từng thẳng thắn can gián Chu Tuyên Vương, người còn lại có liên quan đến những chính sách gây bất bình dưới triều Chu Lệ Vương.

Nước Quắc – chư hầu thân cận của vương triều Tây Chu

Nước Quắc là một nước chư hầu mang họ Cơ, có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị nhà Chu. Theo các ghi chép cổ, Quắc Trọng và Quắc Thúc là những người thuộc hoàng tộc nhà Chu, được phong vị sau khi Chu Vũ Vương đánh bại nhà Thương. Các thế hệ quân chủ nước Quắc thường đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong triều đình, tham gia điều hành chính sự và chỉ huy quân đội.

Tuy nhiên, vị trí chính xác của các nhánh nước Quắc từng gây tranh luận. Sử liệu nhắc đến Đông Quắc, Tây Quắc, Nam Quắc và Bắc Quắc, khiến giới nghiên cứu đặt câu hỏi liệu đây là những quốc gia độc lập hay các nhánh hình thành do quá trình di chuyển lãnh thổ.

Các nghiên cứu hiện nay cho rằng, sự phân chia này gắn với những biến động và quá trình di cư của dòng họ Quắc. Tây Quắc ban đầu đặt trung tâm tại khu vực Bảo Kê, Thiểm Tây, sau đó một nhánh di chuyển về phía Đông, lập căn cứ tại vùng Tam Môn Hiệp. Nghĩa địa Thượng Thôn Lĩnh được xác định là khu mai táng quan trọng của giới quý tộc nước Quắc tại khu vực này.

Cổ vật Bàn Long Văn Đồng Hòa có niên đại cuối thời Tây Chu, khai quật tại khu mộ nước Quắc, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Bảo tàng Hà Nam.

Ngôi mộ M2001 và vị đại thần dám can gián Chu Tuyên Vương

Năm 1990, cuộc khai quật quy mô lớn tại nghĩa địa Quắc quốc đã phát hiện ngôi mộ M2001, được xác định là nơi an táng Quắc Quý. Đây là một ngôi mộ lớn dành cho nhân vật có địa vị đặc biệt cao trong xã hội Tây Chu.

Ngôi mộ có cấu trúc huyệt đất hình chữ nhật, sâu khoảng 11,5 m. Các nhà khảo cổ thu được tổng cộng 5.293 hiện vật, bao gồm đồ đồng, vàng, ngọc, sắt, gốm và nhiều vật liệu khác. Trong số đó có hơn 1.700 món đồ đồng và gần 1.000 món đồ ngọc. Đặc biệt, nhiều đồ đồng có khắc minh văn ghi tên Quắc Quý, giúp xác định danh tính chủ nhân.

Theo Bảo tàng Hà Nam, Quắc Quý là một vị quân chủ nước Quắc vào cuối thời Tây Chu, đồng thời giữ chức khanh sĩ dưới triều Chu Tuyên Vương. Sau khi qua đời, ông được truy tặng thụy hiệu Quắc Văn Công.

Ngoài số lượng lớn đồ đồng, ngôi mộ còn có hố chôn xe ngựa quy mô lớn ở bên cạnh, dài gần 48 m, chứa 16 cỗ xe cùng hơn 70 con ngựa. Những phát hiện này phản ánh địa vị chính trị, quyền lực và sự giàu có của chủ nhân.

Mộ M2009 hé lộ mộ Quắc Trọng, còn được gọi là Quắc Công Trường Phụ

Năm 1991, các nhà khảo cổ tiếp tục khai quật ngôi mộ M2009, được xác định là nơi an táng Quắc Trọng. Đây là một trong những ngôi mộ lớn nhất tại nghĩa địa nước Quắc, có độ sâu khoảng 19,3 m, với quan tài và quách được bố trí nhiều lớp.

Đáng chú ý, các hiện vật bằng đồng có khắc minh văn tìm thấy trong mộ đã giúp xác định thân phận chủ nhân. Trong tổng số 44 món đồ đồng có khắc chữ, khoảng 40 món ghi nội dung Quắc Trọng tự chế tác hoặc sử dụng. Một số đồ đồng còn mang thông tin về người phụ nữ thuộc dòng họ Phí được gọi là Quắc Phi, cho thấy quan hệ hôn nhân giữa các gia tộc quý tộc thời Tây Chu.

Bảo tàng Hà Nam xác định Quắc Trọng chính là Quắc Công Trường Phụ, một nhân vật có ảnh hưởng dưới triều Chu Lệ Vương. Ông từng giữ chức khanh sĩ, tham gia xử lý các vấn đề quân sự và chính trị của triều đình.

Trong thời gian này, nhà Chu phải đối mặt với nhiều cuộc chiến kéo dài, đặc biệt là xung đột với các nhóm người Hoài Di. Chi phí quân sự lớn khiến triều đình tăng cường kiểm soát nguồn lợi kinh tế, thực hiện chính sách độc chiếm tài nguyên và gia tăng sự thu thuế, khiến tầng lớp dân chúng cùng nhiều nhóm quý tộc bất mãn.

Cuộc bạo động năm 841 trước Công nguyên và tranh cãi về trách nhiệm

Năm 841 trước Công nguyên, dưới thời Chu Lệ Vương, cuộc bạo động của người dân kinh thành bùng nổ. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ tình trạng bất bình kéo dài trước các chính sách độc đoán, việc kiểm soát tài nguyên và đàn áp những tiếng nói phản đối.

Chu Lệ Vương buộc phải rời khỏi kinh đô, chạy đến vùng đất phía Bắc và sống lưu vong cho đến khi qua đời. Triều đình sau đó được điều hành theo chế độ do các đại thần cùng nắm quyền.

Được biết, Quắc Công Trường Phụ là người có vai trò quan trọng trong chính quyền Chu Lệ Vương và ủng hộ các chính sách quân sự của nhà vua. Vì vậy, một số ghi chép và cách diễn giải lịch sử về sau xem ông là đại thần xu nịnh, góp phần dẫn đến cuộc bạo động. Sự kiện này thậm chí còn được gọi là “biến cố Quắc Công Trường Phụ”.

Tuy nhiên, việc quy toàn bộ trách nhiệm cho một cá nhân là cách nhìn đơn giản hóa lịch sử. Những chính sách của Chu Lệ Vương, mâu thuẫn giữa nhà vua với các tầng lớp trong xã hội và tình trạng khủng hoảng kinh tế, quân sự mới là những nguyên nhân sâu xa của biến động.

Những cổ vật giúp phục dựng lịch sử nước Quắc

Hai ngôi mộ M2001 và M2009 không chỉ cung cấp thông tin về thân phận hai vị quân chủ mà còn hé lộ đời sống vật chất, nghi lễ và trình độ chế tác của giới quý tộc Tây Chu.

Trong các hiện vật được tìm thấy có bộ đỉnh đồng, chuông đồng, đồ ngọc chạm khắc tinh xảo và những món đồ dùng trong nghi lễ. Đặc biệt, mộ M2009 còn có nhiều di vật dệt may, trong đó một số mẫu quần áo bằng vải gai được đánh giá là tư liệu hiếm về trang phục cổ đại.

Những minh văn trên đồ đồng cũng giúp các nhà nghiên cứu xác định quan hệ huyết thống, chức vụ, hôn nhân và vị trí của các thành viên hoàng tộc trong hệ thống chính trị nhà Chu.

Nghĩa địa nước Quắc tại Tam Môn Hiệp vì thế trở thành một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng để nghiên cứu lịch sử Tây Chu và đầu thời Xuân Thu. Những phát hiện tại đây giúp làm sáng tỏ quá trình hình thành, phát triển, di chuyển và suy yếu của một nước chư hầu từng có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Trung Quốc cổ đại.