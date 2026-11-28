Lăng mộ Dĩnh Tĩnh Vương ở Hồ Bắc, Trung Quốc hé lộ hơn 400 hiện vật vàng, ngọc, sứ và sơn mài, giúp khám phá đời sống hoàng tộc thời Minh và nghệ thuật cổ.

Phát hiện lăng mộ bí ẩn dưới lòng đất

Tại thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một phát hiện khảo cổ đặc biệt đã thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu lịch sử. Cụ thể, một người nông dân trong lúc đào đất làm móng nhà đã vô tình chạm phải khu vực nghi là lối dẫn xuống một ngôi mộ cổ. Phát hiện này nhanh chóng được thông báo đến cơ quan quản lý di sản văn hóa địa phương.

Sau khi tiến hành khảo sát, các chuyên gia xác định địa điểm có liên quan đến lăng mộ của Dĩnh Tĩnh Vương Chu Đống, một thành viên hoàng tộc nhà Minh. Đây là nhân vật thuộc dòng dõi hoàng gia, được triều đình phong vương và cai quản vùng đất được ban cho.

Tuy nhiên, điều khiến giới khảo cổ đặc biệt quan tâm không chỉ là thân phận của người nằm trong mộ mà còn là số lượng cổ vật quý giá được bảo tồn bên trong.

Theo các tài liệu khảo cổ chính thức, lăng mộ Dĩnh Tĩnh Vương được khai quật cứu hộ trong giai đoạn 2005-2006. Quá trình khai quật do các đơn vị khảo cổ và bảo tàng tại Hồ Bắc phối hợp thực hiện. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hơn 400 hiện vật, bao gồm đồ vàng, bạc, ngọc, sứ và sơn mài. Nhiều món đồ có giá trị đặc biệt trong nghiên cứu lịch sử hoàng gia thời Minh.

Bình mai Thanh Hoa Tứ Ái: Báu vật nổi bật nhất trong lăng mộ. Ảnh: @Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Cuộc đời vương gia và những biến động của hoàng tộc Minh

Dĩnh Tĩnh Vương có tên thật là Chu Đống, thuộc hoàng tộc nhà Minh. Ông là con trai của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, vị hoàng đế sáng lập triều đại này.

Sau khi thành lập nhà Minh năm 1368, Chu Nguyên Chương đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống phong vương nhằm củng cố quyền lực hoàng gia. Các hoàng tử được phong tước thân vương và cử đến nhiều địa phương, vừa hưởng quyền lợi của hoàng tộc, vừa có trách nhiệm bảo vệ triều đình.

Chính sách này khiến nhiều vùng đất tại Trung Quốc xuất hiện các vương phủ và khu lăng mộ dành cho những thành viên hoàng gia. Hồ Bắc là một trong những địa phương có số lượng di tích liên quan đến các vương phủ nhà Minh tương đối lớn. Lăng mộ Dĩnh Tĩnh Vương là một ví dụ tiêu biểu. Công trình không chỉ phản ánh địa vị của một thành viên hoàng tộc mà còn thể hiện quy mô, nghi thức mai táng và quan niệm về thế giới sau khi chết của tầng lớp quý tộc thời kỳ này.

Hơn 400 cổ vật hé lộ cuộc sống xa hoa

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều đồ tùy táng được chế tác tinh xảo. Đáng chú ý là những món đồ bằng vàng, ngọc và các vật dụng phục vụ sinh hoạt, thể hiện địa vị đặc biệt của chủ nhân ngôi mộ.

Một số hiện vật còn cho thấy Dĩnh Tĩnh Vương là người yêu thích văn chương, thư pháp và các hoạt động thưởng ngoạn. Trong những hốc tường phía sau mộ, chuyên gia tìm thấy nghiên mực Đoan Khê, nghiên mực cùng nhiều vật dụng liên quan đến việc viết và nghiên cứu sách vở.

Bên cạnh đó, những món đồ trang sức bằng vàng của vương phi cũng gây ấn tượng bởi kỹ thuật chế tác. Hai chiếc trâm phượng bằng vàng có hình chim phượng ngẩng cao đầu, phía dưới là họa tiết mây lành. Ngoài ra còn có trâm vàng hình hoa mẫu đơn và trâm chạm khắc rồng cuộn giữa những đám mây, đính đá quý. Các hiện vật này giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về trang phục, nghi lễ và đời sống vật chất của phụ nữ thuộc tầng lớp hoàng gia thời Minh.

Bình mai Thanh Hoa Tứ Ái: Báu vật nổi bật nhất trong lăng mộ

Trong số những hiện vật được phát hiện, nổi bật nhất là chiếc bình mai Thanh Hoa Tứ Ái (bình mai vẽ bốn câu chuyện về những nhân vật nổi tiếng yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên). Đây là một tác phẩm gốm sứ thời Nguyên có giá trị nghệ thuật và lịch sử đặc biệt.

Chiếc bình được phát hiện tại lăng mộ Dĩnh Tĩnh Vương ở Chung Tường. Hiện vật cao khoảng 38,7 cm, đường kính miệng 6,4 cm và đường kính đáy 13 cm. Bình có phần miệng nhỏ, cổ ngắn, vai rộng, thân phình và chân đế tròn. Lớp men trắng ánh xanh làm nền cho những họa tiết màu lam được trang trí công phu.

Điểm đặc biệt nằm ở bốn bức tranh trên thân bình, mô tả sở thích tao nhã của bốn nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Vương Hi Chi yêu hoa lan: Thể hiện thú thưởng ngoạn và tình yêu thiên nhiên của nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn.

Đào Uyên Minh yêu hoa cúc: Tượng trưng cho cuộc sống thanh cao, tránh xa danh lợi.

Chu Đôn Di yêu hoa sen: Gắn với tư tưởng về phẩm chất trong sạch, không bị vẩn đục bởi môi trường bên ngoài.

Lâm Hòa Tĩnh yêu hoa mai và chim hạc: Thể hiện lối sống thanh nhã, gần gũi thiên nhiên.

Phần vai bình được trang trí hình phượng hoàng bay xuyên qua những cành hoa mẫu đơn. Các dải hoa văn cỏ cuộn và họa tiết trang trí hình đai lụa được bố trí thành nhiều tầng, tạo nên tổng thể hài hòa.

Đặc biệt, màu xanh lam trên nền men trắng có sắc độ trong trẻo, thể hiện trình độ kỹ thuật cao của nghệ nhân gốm sứ thời Nguyên. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật Thanh Hoa trong giai đoạn này. Chiếc bình hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Bắc và được xếp vào nhóm bảo vật tiêu biểu của bảo tàng.

Một câu hỏi đáng chú ý là tại sao một chiếc bình được chế tác từ thời Nguyên lại xuất hiện trong lăng mộ của một vương gia sống dưới triều Minh?

Theo các nhà nghiên cứu, hiện tượng này không quá bất thường. Trong thời Minh, những món đồ sứ quý từ triều đại trước có thể được hoàng gia lưu giữ, ban thưởng hoặc sử dụng làm vật phẩm tùy táng.

Ngoài ra, các vương phủ triều đình còn có khả năng đặt chế tác những sản phẩm gốm sứ cao cấp hoặc sở hữu chúng thông qua hoạt động trao đổi. Vì vậy, sự hiện diện của đồ sứ thời Nguyên trong mộ Minh phản ánh quá trình lưu chuyển và kế thừa giá trị nghệ thuật giữa các triều đại.