Có những thiên hà không hiện lên như hình dạng vốn có, mà bị trọng lực của những thiên thể khác làm biến dạng một cách kỳ lạ.

Thấu kính hấp dẫn (Gravitational Lensing) là một trong những hiện tượng kỳ thú nhất của vũ trụ, được dự đoán từ thuyết tương đối rộng của Albert Einstein. Theo lý thuyết này, vật thể có khối lượng lớn làm cong không - thời gian xung quanh nó, khiến ánh sáng khi đi qua cũng bị bẻ cong. Vì vậy, một thiên hà hoặc cụm thiên hà khổng lồ có thể hoạt động như một chiếc thấu kính tự nhiên, làm biến dạng hình ảnh của những thiên thể nằm xa hơn phía sau.

Hiện tượng này tạo ra những hình ảnh vô cùng khác thường. Một thiên hà vốn có hình xoắn ốc có thể bị kéo dài thành những cung sáng cong như lưỡi liềm, xuất hiện thành nhiều hình ảnh riêng biệt hoặc biến thành một vòng sáng bao quanh thiên thể phía trước. Khi nguồn sáng, vật thể gây thấu kính và người quan sát gần như thẳng hàng hoàn hảo, ánh sáng có thể tạo thành một vòng tròn gọi là vòng Einstein (Einstein Ring).

Cụm thiên hà Abell 2813 nhìn qua kính thiên văn Hubble. Những vệt sáng hình lưỡi liềm thực chất là hình ảnh bị biến dạng của các thiên hà nằm phía sau cụm thiên hà. Ảnh: NASA

Điều hấp dẫn là thấu kính hấp dẫn không chỉ làm méo hình ảnh mà còn có thể khuếch đại ánh sáng. Nhờ hiệu ứng này, các nhà thiên văn có cơ hội quan sát những thiên hà cực kỳ xa xôi, vốn quá mờ để các kính thiên văn thông thường phát hiện. Trong một số trường hợp, cùng một thiên hà ở phía sau có thể xuất hiện thành nhiều hình ảnh khác nhau do ánh sáng đi theo những đường cong khác nhau để đến Trái Đất.

Một ứng dụng quan trọng khác là nghiên cứu vật chất tối. Các nhà khoa học có thể phân tích mức độ biến dạng ánh sáng để ước tính sự phân bố khối lượng trong các cụm thiên hà, kể cả phần vật chất tối vốn không phát ra ánh sáng và không thể quan sát trực tiếp. Thậm chí, hiện tượng này còn giúp phát hiện những thiên thể rất xa và nghiên cứu cấu trúc vũ trụ thuở sơ khai.

Ngày nay, những kính thiên văn như Hubble và James Webb tiếp tục ghi nhận nhiều ví dụ ngoạn mục về thấu kính hấp dẫn. Những hình ảnh méo mó ấy không phải lỗi quang học, mà chính là dấu vết trực quan của trọng lực đang làm cong không - thời gian trên quy mô vũ trụ.