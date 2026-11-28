5 cây cảnh này không chỉ nở hoa cho đến Tết Nguyên đán mà còn mang ý nghĩa tốt lành, khiến ngôi nhà của bạn rộn ràng trong niềm vui đón năm mới.

Mùa đông lạnh giá, và ngôi nhà lúc nào cũng có vẻ hơi vắng vẻ. Nhưng trồng một vài cây cảnh có hoa rực rỡ sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Chúng có thể mang lại sức sống và may mắn.

Dưới đây là 5 cây cảnh phù hợp để mua ngay lúc này. 5 cây cảnh này không chỉ nở hoa cho đến Tết Nguyên đán mà còn mang ý nghĩa tốt lành, khiến ngôi nhà của bạn rộn ràng trong niềm vui đón năm mới.

Chúng không khó chăm sóc, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể làm được, và bạn sẽ thấy chúng nở hoa tuyệt đẹp mà không cần quá nhiều công sức.

Cây cảnh này có thời gian nở hoa dài

1. Cây cảnh hồng môn

Cây cảnh hồng môn có những chiếc lá bấc đặc biệt đẹp mắt, giống như những trái tim nhỏ màu đỏ, kết hợp với những chiếc lá xanh ngọc bích, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ cho mùa lễ hội.

Cây cảnh này có thời gian nở hoa dài; nếu được chăm sóc đúng cách, chúng có thể nở hoa từ mùa đông đến tận mùa xuân năm sau, đạt đỉnh điểm nở rộ vào dịp Tết Nguyên đán, chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh với khách đến nhà.

Cây cảnh này cũng mang ý nghĩa rất may mắn, tượng trưng cho "may mắn và thuận buồm xuôi gió", rất thích hợp để trang trí phòng khách hoặc phòng ngủ.

Khi trồng hồng môn, bạn không cần tưới nhiều nước vào mùa đông; chỉ cần giữ cho đất hơi ẩm để tránh úng nước và thối rễ. Đặt chúng ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng trực tiếp và ánh sáng yếu, và giữ nhiệt độ trên 15 độ C, chúng sẽ nở hoa đều đặn.

Hơn nữa, với mỗi chiếc lá mới mọc ra, khả năng cao là sẽ có hoa nở, điều này sẽ mang đến cho bạn điều gì đó để mong chờ.

Cây cảnh này tượng trưng cho sự may mắn

2. Cây cảnh phong lộc hoa

Chỉ cần nghe tên thôi, bạn đã có thể biết đây là "loài hoa may mắn" trong dịp Tết Nguyên Đán. Hoa mọc ở ngọn cây, thành từng chùm lớn màu đỏ tươi, giống như một quả cầu lửa, tạo nên một bầu không khí đặc biệt.

Thời kỳ ra hoa của cây cảnh này có thể kéo dài từ hai đến ba tháng. Nếu bạn mua vào mùa đông, nó sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Hơn nữa, lá của nó xanh quanh năm, vì vậy ngay cả sau khi hoa tàn, bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng được tán lá.

Cây cảnh này tượng trưng cho "sự may mắn và vận may bền lâu", khiến nó trở thành một vật trang trí đặc biệt phù hợp cho bất kỳ ngôi nhà nào.

Loại cây này rất dễ chăm sóc. Nó thích môi trường ẩm ướt, nhưng nên tưới nước vừa phải vào mùa đông, tránh tưới vào giữa lá vì dễ gây thối rễ.

Đặt cây cảnh phong lộc hoa ở nơi có nhiều ánh sáng, giữ nhiệt độ trên 10 độ C và thỉnh thoảng phun sương lên lá để tăng độ ẩm. Cây sẽ phát triển tốt và ra hoa lâu hơn.

Cây cảnh này có hoa với nhiều màu sắc

3. Cây cảnh lan huệ

Lan huệ là loài hoa nở vào mùa đông thực sự. Cuống hoa mọc thẳng đứng, hoa to và rực rỡ, trông giống như những chiếc kèn nhỏ.

Cây cảnh này có hoa với nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm đỏ tươi, hồng và viền trắng, khiến chúng đặc biệt bắt mắt khi được đặt trong nhà.

Hoa lan huệ nở vào mùa đông và mùa xuân, mất khoảng sáu đến tám tuần từ khi trồng đến khi nở hoa. Nếu bạn mua củ vào mùa đông, chúng sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Cây cảnh này tượng trưng cho "sự thịnh vượng, giàu có và may mắn", và hoa của nó rất lộng lẫy và có giá trị trang trí cao.

Việc chăm sóc cây cảnh lan huệ này không khó. Chỉ cần vùi củ vào đất trồng, để khoảng một phần ba củ lộ ra ngoài. Đất nên tơi xốp và thoát nước tốt. Vào mùa đông, đặt cây ở nơi có nhiều ánh nắng mặt trời, chỉ tưới nước khi đất khô ráo và giữ nhiệt độ trên 10 độ C.

Khi đó, cây cảnh lan huệ sẽ ra hoa và nở rộ. Hơn nữa, thời gian ra hoa khá dài, mang lại niềm vui trong một thời gian dài.

Hoa của cây cảnh này mọc hướng xuống

4. Cây cảnh

Cây cảnh hòn ngọc viễn đông đã trở thành loài hoa được ưa chuộng trong dịp năm mới những năm gần đây.

Hoa của cây cảnh này mọc hướng xuống, với nhiều lớp cánh hoa chồng lên nhau, kết hợp với những chiếc lá lớn màu xanh đậm, khiến nó trông vừa quý phái vừa rực rỡ trong dịp lễ hội.

Cây cảnh này có thể nở hoa từ đông sang xuân, và việc đặt nó trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán sẽ ngay lập tức làm tăng thêm không khí lễ hội.

Loài hoa này tượng trưng cho "may mắn, giàu có và hạnh phúc gia đình", vì vậy rất thích hợp để tự thưởng thức hoặc làm quà tặng.

Khi chăm sóc cây cảnh hòn ngọc viễn đông, điều quan trọng cần lưu ý là nó thích môi trường ấm áp và ẩm ướt. Vào mùa đông, nhiệt độ không nên xuống dưới 15 độ C, nếu không cây dễ bị hư hại do sương giá.

Đặt cây cảnh ở nơi có đủ ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng trực tiếp. Tưới nước vừa phải, giữ cho đất ẩm nhưng không bị úng nước. Mặc dù trông có vẻ mỏng manh, nhưng nó không khó chăm sóc miễn là môi trường phù hợp.

Quả quất có ý nghĩa đặc biệt tốt lành

5. Cây quất

Trưng bày quất trong dịp Tết Nguyên đán là một truyền thống của nhiều gia đình. Cây quất là cây thường xanh, ra quả vào mùa thu và quả chín vào mùa đông. Những quả nhỏ, vàng óng treo trên cành trông giống như những thỏi vàng nhỏ, rất đẹp mắt.

Quả quất có ý nghĩa đặc biệt tốt lành, tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng. Hơn nữa, quả quất có thể còn trên cây đến sau Tết Nguyên đán, cho phép người ta ngắm nhìn trong một thời gian dài.

Quất chín cũng có thể hái và ăn; chúng có vị ngọt và chua, rất hợp khẩu vị. Điều quan trọng nhất để chăm sóc cây quất là ánh nắng mặt trời. Vào mùa đông, hãy đặt chúng ở nơi có nắng để tránh quả dễ bị rụng.

Tưới nước vừa phải, chỉ tưới khi đất khô và tránh để đất bị úng. Giữ nhiệt độ trên 5 độ C sẽ đảm bảo cây sống sót qua mùa đông an toàn. Thỉnh thoảng bón một ít phân sẽ giúp quả mọng hơn và có màu sắc tươi hơn.

Tóm lại, 5 cây cảnh trên là những lựa chọn tuyệt vời cho việc trồng cây trong mùa đông. Chúng không chỉ nở hoa, kết quả cho đến tận Tết Nguyên đán mà còn mang ý nghĩa tốt lành và rất đẹp, góp phần tạo không khí lễ hội cho ngôi nhà của bạn.

Những cây cảnh này không khó chăm sóc. Chỉ cần bạn chú ý kiểm soát nhiệt độ, tưới nước đúng cách và cung cấp đủ ánh sáng, chúng có thể phát triển và ra hoa thuận lợi.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc