Từng bị cho là đã tuyệt chủng, một loài vượn đặc biệt vẫn âm thầm tồn tại trong những cánh rừng núi đá vôi sát biên giới Việt – Trung.

Vượn Cao Vít (Nomascus nasutus), còn gọi là vượn đen Cao Vít hay vượn mào đen phương Đông, là một trong những loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới. Chúng được các nhà khoa học phát hiện lại vào năm 2002 tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, sau nhiều thập niên không có ghi nhận đáng tin cậy. Trước đó, loài này từng được cho là đã biến mất khỏi tự nhiên do nạn săn bắt và sự suy giảm sinh cảnh.

Điều khiến vượn Cao Vít đặc biệt đáng chú ý là phạm vi phân bố vô cùng nhỏ hẹp. Toàn bộ quần thể hoang dã đã biết chỉ còn tồn tại trong một khu rừng núi đá vôi liền dải giữa tỉnh Cao Bằng của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Đây cũng là trường hợp hiếm hoi mà sự sống còn của một loài linh trưởng phụ thuộc trực tiếp vào nỗ lực bảo tồn xuyên biên giới của hai quốc gia.

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Về ngoại hình, vượn Cao Vít có thân hình tương đối nhỏ, cánh tay rất dài giúp chúng đu mình và di chuyển nhanh chóng giữa các cành cây. Con đực trưởng thành có bộ lông đen, nổi bật với phần mào lông trên đỉnh đầu; con cái lại có bộ lông vàng nhạt hoặc màu kem. Sự khác biệt này khiến hai giới trông gần như hai loài động vật khác nhau.

Giống nhiều loài vượn khác, chúng sống thành những nhóm gia đình nhỏ, thường gồm một cặp trưởng thành và các con non. Mỗi buổi sáng, con đực và con cái có thể cùng cất tiếng hát vang vọng qua những vách núi đá vôi. Những màn song ca này vừa giúp các cá thể duy trì mối liên kết, vừa có tác dụng khẳng định lãnh thổ.

Tuy nhiên, tương lai của loài vượn này vẫn rất mong manh. Một khảo sát công bố năm 2024 của tổ chức Fauna & Flora ước tính chỉ còn khoảng 74 cá thể hoang dã, phân bố trong 11 nhóm gia đình. Những mối đe dọa chính bao gồm mất sinh cảnh, suy thoái rừng, hoạt động chăn thả gia súc và nguy cơ săn bắt trái phép.

Để bảo vệ chúng, Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập các khu bảo tồn liên kết qua biên giới, đồng thời phối hợp giám sát quần thể và phục hồi rừng. Với vượn Cao Vít, bảo vệ một cánh rừng không đơn thuần là giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, mà còn là nỗ lực cứu lấy một trong những loài vượn hiếm nhất hành tinh.