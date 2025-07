Xử phạt công ty sản xuất hàng giả nhãn hiệu D-nee, Tauau

Bộ Công an mới đây cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam do Đường Văn Thiết (sinh năm 1981, thường trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) làm Giám đốc có hành vi sản xuất mỹ phẩm giả.

Mỹ phẩm Athena được quảng cáo “tận mây xanh”