Xử phạt các Hộ kinh doanh Nhà thuốc Tròn Vuông, Bảo Minh Châu, Thiên Phương

Các nhà thuốc như Tròn Vuông, Bảo Minh Châu, Thiên Phương bị xử phạt vì vi phạm về quản lý thuốc, không thực hiện các biện pháp kiểm soát cần thiết...

Ngày 18/11, Sở Y tế TP HCM công khai danh sách các cơ sở vi phạm từ ngày 1/11 đến 15/11 trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Trong đó có nhiều cơ sở dược bị xử phạt.

Cụ thể, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Tròn Vuông (282 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, TP HCM) bị xử phạt 36,5 triệu đồng.

Hành vi vi phạm: Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc;

Không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" hoặc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Bảo Minh Châu (151B TX25, Tổ 29, KP2, phường Thới An, TP HCM) cũng đã bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 36,5 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc;

Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thiên Phương (101 Tam Đa, khu phố Tam Đa, phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 26,5 triệu đồng.

Hành vi vi phạm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật;

Không có thiết bị, không triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, không thực hiện kết nối mạng, không bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra theo quy định của pháp luật, trừ cơ sở bán lẻ dược liệu;

Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ.