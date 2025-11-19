Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Xử phạt các Hộ kinh doanh Nhà thuốc Tròn Vuông, Bảo Minh Châu, Thiên Phương

Các nhà thuốc như Tròn Vuông, Bảo Minh Châu, Thiên Phương bị xử phạt vì vi phạm về quản lý thuốc, không thực hiện các biện pháp kiểm soát cần thiết...

Bình Nguyên

Ngày 18/11, Sở Y tế TP HCM công khai danh sách các cơ sở vi phạm từ ngày 1/11 đến 15/11 trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Trong đó có nhiều cơ sở dược bị xử phạt.

1-1106.jpg
Ảnh minh họa - Ảnh Sở Y tế TP Hồ Chí Minh/ Nguồn KTĐT

Cụ thể, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Tròn Vuông (282 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, TP HCM) bị xử phạt 36,5 triệu đồng.

Hành vi vi phạm: Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc;

Không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" hoặc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

1-3573.jpg
Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt Hộ kinh doanh Nhà thuốc Tròn Vuông/ Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Bảo Minh Châu (151B TX25, Tổ 29, KP2, phường Thới An, TP HCM) cũng đã bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 36,5 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc;

Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

1-7193.jpg
Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt Hộ kinh doanh Nhà thuốc Bảo Minh Châu/ Ảnh chụp màn hình

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thiên Phương (101 Tam Đa, khu phố Tam Đa, phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 26,5 triệu đồng.

Hành vi vi phạm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật;

Không có thiết bị, không triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, không thực hiện kết nối mạng, không bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra theo quy định của pháp luật, trừ cơ sở bán lẻ dược liệu;

Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

1-8733.jpg
Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thiên Phương/ Ảnh chụp màn hình
#Xử phạt #Hộ kinh doanh Nhà thuốc Tròn Vuông #Bảo Minh Châu #Thiên Phương

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh bị xử phạt 140 triệu đồng

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh cùng nhiều hộ kinh doanh bị xử phạt do vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, lưu thông mỹ phẩm và thuốc.

Ngày 18/11, Sở Y tế TP HCM vừa công bố xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh (30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM).

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; Đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc hành vi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông sau thời điểm số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết thời hạn mà chưa công bố lại theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang bị xử phạt 108 triệu

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang 108 triệu do có nhiều sai phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang, địa chỉ 110 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công khai quyết định xử phạt hành chính do vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

1-80.jpg
Ảnh minh họa/ Internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thẩm mỹ viện Mailisa từng nhiều lần dính sai phạm bị xử phạt

Ngày 13/11, công an làm việc tại một loạt chi nhánh của Thẩm mỹ viện Mailisa. Trước đó, hệ thống thẩm mỹ này từng dính nhiều sai phạm bị xử phạt.

Theo Vietnamnet, ngày 13/11, công an tới làm việc tại một loạt chi nhánh của Thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước. Tại TP HCM, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại số 86-88-92 đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu) để làm việc với chi nhánh này. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng làm việc tại các chi nhánh Thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng…

1-7804.jpg
Chi nhánh Thẩm mỹ viện Mailisa tại TP HCM. Ảnh: Phước Sáng/ nguồn vietnamnet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới