Sống Khỏe

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh bị xử phạt 140 triệu đồng

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh cùng nhiều hộ kinh doanh bị xử phạt do vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, lưu thông mỹ phẩm và thuốc.

Bình Nguyên

Ngày 18/11, Sở Y tế TP HCM vừa công bố xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh (30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM).

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; Đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc hành vi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông sau thời điểm số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết thời hạn mà chưa công bố lại theo quy định của pháp luật.

Với các hành vi vi phạm trên, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 140 triệu đồng; Đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật nhưng không quá 24 tháng; Đình chỉ hoạt động kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm trong thời hạn 4,5 tháng.

cong-dung-that-su-cua-thuc-pham-chuc-nang-benhvn-2-360x240-17198069844781224732815-15-0-240-360-crop-17198070410311163640855-1721466511933-17214665135842009697954.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Trong đợt xử phạt do Sở Y tế TP HCM vừa công bố ngày 18/11, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Minh Châu 6 (364 Tô Ký, Khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, TP HCM ) bị xử phạt 19 triệu đồng. Lý do xử phạt do người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Cũng vi phạm trong lĩnh vực dược, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long (83/4B Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP HCM) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 30 triệu đồng. Lý do xử phạt do công ty bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế của cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

