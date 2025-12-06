Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Xoài Non gây chú ý với diện mạo khác lạ trong buổi thử đồ show thời trang

Cộng đồng trẻ

Xoài Non gây chú ý với diện mạo khác lạ trong buổi thử đồ show thời trang

Xuất hiện tại buổi thử đồ cho một show thời trang, hot girl Xoài Non nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn bởi diện mạo có phần thay đổi so với trước đây.

Thiên Anh
Xuất hiện tại buổi thử đồ cho một show thời trang sắp diễn ra, hot girl Xoài Non (tên thật Phạm Thùy Trang) nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn bởi diện mạo có phần thay đổi so với trước đây. Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc người đẹp đứng trước backdrop sự kiện, cầm mic giao lưu khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi.
Xuất hiện tại buổi thử đồ cho một show thời trang sắp diễn ra, hot girl Xoài Non (tên thật Phạm Thùy Trang) nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn bởi diện mạo có phần thay đổi so với trước đây. Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc người đẹp đứng trước backdrop sự kiện, cầm mic giao lưu khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi.
Trong trang phục tông màu kem thanh lịch, Xoài Non chọn chiếc đầm satin mềm mại, điểm nhấn nằm ở phần cổ áo được đính hoa nổi cầu kỳ. Thiết kế tinh tế kết hợp cùng mái tóc dài uốn nhẹ tôn lên vẻ nữ tính và nhẹ nhàng của cô.
Trong trang phục tông màu kem thanh lịch, Xoài Non chọn chiếc đầm satin mềm mại, điểm nhấn nằm ở phần cổ áo được đính hoa nổi cầu kỳ. Thiết kế tinh tế kết hợp cùng mái tóc dài uốn nhẹ tôn lên vẻ nữ tính và nhẹ nhàng của cô.
Trái với phong cách rạng rỡ, sắc sảo thường thấy, lần này Xoài Non xuất hiện với lớp trang điểm trong trẻo, lông mày tẩy nhạt – tạo tổng thể visual lạ mắt, mang hơi hướng high-fashion và editorial.
Trái với phong cách rạng rỡ, sắc sảo thường thấy, lần này Xoài Non xuất hiện với lớp trang điểm trong trẻo, lông mày tẩy nhạt – tạo tổng thể visual lạ mắt, mang hơi hướng high-fashion và editorial.
Gương mặt cô nàng trông thon dài, sống mũi cao và làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Những biểu cảm nhẹ nhàng, nụ cười e ấp càng khiến Xoài Non có phần mong manh hơn hình ảnh thường thấy trên mạng xã hội.
Gương mặt cô nàng trông thon dài, sống mũi cao và làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Những biểu cảm nhẹ nhàng, nụ cười e ấp càng khiến Xoài Non có phần mong manh hơn hình ảnh thường thấy trên mạng xã hội.
Không chỉ thay đổi về phong thái, sự tự tin khi đứng trước ống kính, cầm mic giao lưu cũng cho thấy Xoài Non ngày càng chuyên nghiệp hơn trong các hoạt động nghệ thuật. Dù phong cách gây nhiều tranh luận, không thể phủ nhận rằng cô nàng luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình.
Không chỉ thay đổi về phong thái, sự tự tin khi đứng trước ống kính, cầm mic giao lưu cũng cho thấy Xoài Non ngày càng chuyên nghiệp hơn trong các hoạt động nghệ thuật. Dù phong cách gây nhiều tranh luận, không thể phủ nhận rằng cô nàng luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình.
Phạm Thùy Trang – hay còn quen thuộc với biệt danh “Xoài Non” – sinh năm 2002, là một trong những KOL sở hữu lượng người theo dõi lớn tại Việt Nam.
Phạm Thùy Trang – hay còn quen thuộc với biệt danh “Xoài Non” – sinh năm 2002, là một trong những KOL sở hữu lượng người theo dõi lớn tại Việt Nam.
Sở hữu gương mặt lai Tây, đôi mắt to cùng sống mũi cao, Xoài Non nhanh chóng trở thành hot girl nổi bật trên Instagram và TikTok.
Sở hữu gương mặt lai Tây, đôi mắt to cùng sống mũi cao, Xoài Non nhanh chóng trở thành hot girl nổi bật trên Instagram và TikTok.
Xoài Non hoạt động chủ yếu với vai trò mẫu ảnh, tham gia MV ca nhạc, phim ngắn, đồng thời xuất hiện trong nhiều buổi livestream bán hàng. Hình ảnh trẻ trung, phong cách thời trang đa dạng giúp cô luôn giữ được sức hút.
Xoài Non hoạt động chủ yếu với vai trò mẫu ảnh, tham gia MV ca nhạc, phim ngắn, đồng thời xuất hiện trong nhiều buổi livestream bán hàng. Hình ảnh trẻ trung, phong cách thời trang đa dạng giúp cô luôn giữ được sức hút.
Năm 2020, Xoài Non kết hôn với streamer Xemesis. Đám cưới gây “bão” mạng xã hội bởi độ hoành tráng và sự nổi tiếng của cả hai. Tuy nhiên, đến năm 2024, cặp đôi chính thức xác nhận đã ly hôn.
Năm 2020, Xoài Non kết hôn với streamer Xemesis. Đám cưới gây “bão” mạng xã hội bởi độ hoành tráng và sự nổi tiếng của cả hai. Tuy nhiên, đến năm 2024, cặp đôi chính thức xác nhận đã ly hôn.
Sau chia tay, Xoài Non trở lại với công việc KOL và dần lấy lại tinh thần tích cực. Cô cũng vướng tin đồn hẹn hò với Gil Lê, tuy cả hai không trực tiếp xác nhận, nhưng loạt khoảnh khắc thân thiết khiến dân mạng không ít lần xôn xao.
Sau chia tay, Xoài Non trở lại với công việc KOL và dần lấy lại tinh thần tích cực. Cô cũng vướng tin đồn hẹn hò với Gil Lê, tuy cả hai không trực tiếp xác nhận, nhưng loạt khoảnh khắc thân thiết khiến dân mạng không ít lần xôn xao.
Thiên Anh
#Xu hướng thời trang #Xoài Non thay đổi phong cách #Show thời trang hot girl #Diện mạo khác lạ #Ảnh hưởng của thời trang #Xoài Non

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT