Xoài Non khoe vẻ đẹp cuốn hút trong loạt ảnh tại Itaewon

Cộng đồng trẻ

Xoài Non khoe vẻ đẹp cuốn hút trong loạt ảnh tại Itaewon

Giữa bối cảnh ánh đèn neon rực rỡ của khu phố ăn chơi nổi tiếng, Xoài Non khoe khí chất thời trang và thần thái tự tin của một fashion icon thế hệ mới.

Thiên Anh
Hot girl Instagram Xoài Non (Trang Phạm) mới đây khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải loạt ảnh check-in tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc. Giữa bối cảnh ánh đèn neon rực rỡ của khu phố ăn chơi nổi tiếng, người đẹp sinh năm 2002 khoe trọn vẻ quyến rũ, khí chất thời trang và thần thái tự tin của một fashion icon thế hệ mới.
Trong loạt ảnh, Xoài Non xuất hiện với mái tóc dài vàng óng, được duỗi thẳng mượt mà, tạo nên vẻ hiện đại và phóng khoáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn với sống mũi cao, đôi mắt to sắc nét và màu lens xám nổi bật giúp cô trông như bước ra từ một tạp chí thời trang Hàn Quốc.
Làn da trắng sáng dưới ánh đèn neon càng làm nổi bật những đường nét thanh tú. Bờ môi đầy đặn với sắc nude quyến rũ tạo điểm nhấn mềm mại nhưng cá tính.
Về phong cách, Xoài Non chọn áo lông dày màu nâu xám phối cùng corset họa tiết da báo – một combo vừa sang chảnh, vừa gợi cảm.
Chiếc áo khoác bản lớn tạo hiệu ứng “high fashion” mạnh mẽ, trong khi corset ôm sát làm tôn đường cong mảnh mai. Quần đen tôn dáng và đôi sandal cao gót giúp tổng thể vừa thanh thoát vừa thời thượng.
Trong từng bức ảnh, Xoài Non thể hiện biểu cảm lạnh lùng, ánh nhìn xa xăm đầy cuốn hút – phong thái đúng chất “It-girl” mà netizen vẫn ưu ái dành cho cô.
Sau nhiều năm hoạt động trên mạng xã hội, Xoài Non vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ nhờ hình ảnh trong trẻo, phong cách thời trang ấn tượng và thần thái độc đáo. Dù không xuất hiện quá thường xuyên trong các sự kiện giải trí, cô vẫn là một trong những gương mặt được chú ý nhất trong giới hot girl Gen Z.
Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống đời thường, các chuyến du lịch và phong cách thời trang trẻ trung nhưng sang trọng. Sự nhẹ nhàng, không phô trương nhưng vẫn tràn đầy sức sống giúp cô giữ được lượng người theo dõi lớn và ổn định.
Xoài Non bắt đầu được biết đến rộng rãi nhờ ngoại hình trong trẻo, gương mặt xinh như búp bê và gu thời trang bắt mắt. Trong những năm gần đây, cô dần trở thành một fashion influencer có tiếng, liên tục hợp tác với các thương hiệu về làm đẹp, thời trang, lifestyle.
Nhờ hình ảnh chỉn chu và phong cách biến hóa đa dạng, Xoài Non luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong các bộ ảnh lookbook, campaign hoặc những khoảnh khắc đời thường được đăng tải trên Instagram.
Thiên Anh
#Phong cách thời trang của Xoài Non #Ảnh hưởng của ánh đèn neon tại Itaewon #Xu hướng thời trang thế hệ mới #Vẻ đẹp tự tin của fashion icon #Hoạt động và hình ảnh tại khu phố ăn chơi #Xoài Non

