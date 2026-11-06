Xiaomi Watch S5 41mm nâng cấp mạnh pin và theo dõi sức khỏe

Dòng Watch S sử dụng phiên bản HyperOS độc quyền thay vì hệ điều hành Wear OS với những nâng cấp cực kỳ đáng giá thay cho phiên bản 46mm ra mắt đầu năm.

Đã nhiều tháng kể từ khi Xiaomi ra mắt mẫu đồng hồ Xiaomi Watch S5 phiên bản 46mm. Ngoài ra, còn có phiên bản 41mm của dòng đồng hồ này. Lưu ý rằng, dòng S sử dụng hệ điều hành HyperOS phiên bản độc quyền thay vì Wear OS, đồng nghĩa với việc ít tính năng hơn nhưng thời lượng pin lại kéo dài hơn.

Cận cảnh Xiaomi Watch S5 41mm phiên bản màu Light Blue.

Xiaomi Watch S5 41mm sở hữu thân máy bằng thép không gỉ, dày hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm Xiaomi Watch S4 41mm, với độ dày 9,9mm (tăng từ 9,5mm).

Ưu điểm của việc này là dung lượng pin được nâng lên đáng kể, đạt 590mAh, gần gấp đôi so với mức 320mAh của S4 41mm.

Theo công bố, pin có thể sử dụng lên tới 5 ngày với chế độ màn hình luôn bật (AOD), 8 ngày sử dụng thông thường (không AOD) hoặc tối đa 14 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Kích thước màn hình vẫn giữ nguyên như trước, là màn OLED 1,32 inch với độ phân giải 466 x 466 pixel, nhưng độ sáng tối đa đã được nâng lên tới 3.000 nit. Mặt kính phía trước sử dụng Dragon Crystal Glass 3.0.

Vòng bezel thép được thay thế bằng chất liệu gốm trên phiên bản Ceramic White. Tương tự thế hệ trước, đồng hồ đạt chuẩn chống nước 5 ATM. Đáng chú ý, phiên bản màu đỏ có phần càng dây trong suốt khá độc đáo (thân chính vẫn làm từ thép).

Các phiên bản màu sắc của Xiaomi Watch S5 41mm.

Đồng hồ được trang bị cảm biến nhịp tim quang học và ba cảm biến nhiệt độ để theo dõi chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra còn có cảm biến áp suất khí quyển (barometer) và la bàn. Thiết bị cũng có khả năng đo nồng độ oxy trong máu và biến thiên nhịp tim.

Khả năng định vị ngoài trời được đảm nhiệm bởi bộ thu hai băng tần, hỗ trợ các hệ thống GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou và QZSS. Đồng hồ kết nối với điện thoại qua Bluetooth 5.4, đồng thời hỗ trợ cả NFC và Wi-Fi 6 (ax).

So sánh với phiên bản Watch S5 46mm, mẫu này dày hơn (11mm), nhưng sở hữu viên pin lớn (đối với đồng hồ) lên tới 815mAh và màn hình lớn hơn 1,48 inch.

Với dung lượng pin 815 mAh, mẫu smartwatch chạy HyperOS độc quyền của Xiaomi có thể hoạt động liên tục 21 ngày.

Nếu bạn muốn trải nghiệm Wear OS, có thể tham khảo Xiaomi Watch 5 (không có chữ “S”), với pin còn lớn hơn (930mAh) và màn hình 1,54 inch, tuy nhiên máy dày hơn (12,3mm) và không có phiên bản 41mm.

Xiaomi Watch S5 41mm hiện đã được bán tại Trung Quốc, người dùng Việt có thể tìm mua trên cửa hàng trực tuyến của Xiaomi với giá 1.250 Nhân dân tệ cho phiên bản tiêu chuẩn (tương đương khoảng 190 USD hoặc 165 euro).

Lưu ý, phiên bản Ceramic White có giá cao hơn một chút, ở mức 1.500 Nhân dân tệ, trong khi phiên bản đặc biệt trong suốt có giá gấp đôi, 2.500 Nhân dân tệ.

Để so sánh, mẫu 46mm hiện cũng có giá khởi điểm tương đương, khoảng 1.200 Nhân dân tệ (đã giảm nhẹ 100 Nhân dân tệ). Phiên bản 41mm hiện chưa có mặt tại châu Âu, nhưng mẫu 46mm có giá niêm yết 180 euro (các phiên bản gốm đắt hơn 20 euro).