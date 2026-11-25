Mẫu Toyota Innova 2027 nâng cấp sẽ mắt Ấn Độ vào hôm nay 25/11, xe dự kiến có những thay đổi về thiết kế ngoại thất, trang bị nội thất và công nghệ vận hành.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Toyota Innova Hycross facelift 2027.

Gần 4 năm kể từ khi trình làng vào năm 2022, Toyota Innova Hycross (tên gọi khác của Innova Cross tại một số thị trường) chuẩn bị đón nhận bản nâng cấp giữa vòng đời. Hình ảnh teaser chính thức cùng những hình ảnh xe chạy thử trước đó đã phần nào hé lộ các thay đổi trên mẫu MPV này. Sau đây là những điểm mới đáng chú ý.

1. Tinh chỉnh thiết kế ngoại thất

Toyota Innova Hycross facelift sở hữu dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế mới, mang nét tương đồng với Toyota Taisor. Bên cạnh đó, cụm đèn pha, lưới tản nhiệt và cản trước dự kiến được tinh chỉnh. Bộ mâm hợp kim và cụm đèn hậu cũng có thể được làm mới.

Toyota Innova 2027 nâng cấp sẽ mắt Ấn Độ vào hôm nay 25/11.

2. Nâng cấp màn hình và tiện nghi nội thất

Innova Hycross facelift nhiều khả năng được trang bị màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước 12,3 inch.

Chất liệu bọc ghế, phối màu nội thất và các tính năng kết nối cũng có thể được cải tiến. Cấu hình 7 và 8 chỗ ngồi dự kiến tiếp tục được duy trì.

Toyota Innova Hycross facelift sở hữu dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế mới, mang nét tương đồng với Toyota Taisor.

3. Bổ sung hệ truyền động hybrid tương thích nhiên liệu E85

Tháng 8/2023, Toyota từng giới thiệu nguyên mẫu Innova Hycross hybrid sử dụng công nghệ nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel), có khả năng vận hành bằng hỗn hợp xăng chứa tới 85% ethanol.

Điều này làm dấy lên đồn đoán về khả năng Toyota thương mại hóa hệ truyền động hybrid tương thích nhiên liệu E85 trên phiên bản facelift. Tuy nhiên, thông tin này chưa được nhà sản xuất xác nhận.

Toyota Innova Hycross facelift dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, công suất 173 mã lực, kết hợp hộp số CVT, dẫn động cầu trước.

4. Duy trì hai tùy chọn động cơ hiện hành

Toyota Innova Hycross facelift dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, công suất 173 mã lực, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Trong khi đó, phiên bản hybrid 2.0L có tổng công suất 184 mã lực, kết hợp hộp số e-CVT. Các phiên bản cao cấp nhiều khả năng vẫn duy trì ghế thương gia hàng thứ hai chỉnh điện tích hợp đệm đỡ chân.

Toyota có thể bổ sung các chức năng camera hoặc cải tiến hệ thống hỗ trợ người lái trên mẫu xe Innova Hycross thế hệ mới.

5. Cải tiến công nghệ an toàn

Các phiên bản cao cấp của Innova Hycross hiện hành đã được trang bị ghế trước thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh và gói an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ phòng tránh va chạm trước.

Ở bản nâng cấp, Toyota có thể bổ sung các chức năng camera hoặc cải tiến hệ thống hỗ trợ người lái.