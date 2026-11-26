Một chuỗi ký tự tưởng chừng vô hại lại trở thành chìa khóa phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Java. Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu an ninh mạng tại Calif chỉ mất khoảng 3 giờ để tìm ra lỗi và xây dựng phương thức khai thác với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ OpenAI. Chi phí sử dụng mô hình AI trong toàn bộ quá trình chưa đến 200 USD, cho thấy tốc độ phát hiện điểm yếu phần mềm đang thay đổi đáng kể nhờ công nghệ này.

Lỗ hổng Java4Shell được phát hiện trong bộ giải mã Base64 của ngôn ngữ lập trình Java. (Ảnh: Brandefense)

Lỗ hổng được đặt tên Java4Shell, nằm trong bộ giải mã Base64 của Java, thành phần chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành dạng văn bản. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng việc đưa một chuỗi gồm 64 ký tự A liên tiếp, theo sau bởi dấu bằng, vào bộ giải mã có thể kích hoạt lỗi bộ nhớ trên một số hệ thống. Ban đầu, sự cố có thể khiến chương trình hoạt động bất thường, treo hoặc bị sập. Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn, nhóm nghiên cứu nhận thấy lỗi này có thể được điều chỉnh để trở thành điểm xâm nhập trái phép, tạo điều kiện cho kẻ tấn công đánh cắp dữ liệu hoặc thực thi mã từ xa.

Công cụ hỗ trợ phát hiện Java4Shell là GPT-6 Cyber, mô hình AI chuyên về an ninh mạng của OpenAI hiện chưa được phát hành rộng rãi. Theo Calif, nhà nghiên cứu phụ trách chỉ mất khoảng một giờ để xác định lỗi và thêm hai giờ để xây dựng phương thức khai thác. Phạm vi ảnh hưởng của phát hiện này đặc biệt đáng chú ý bởi Java vẫn là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới, được sử dụng trong nhiều hệ thống doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Khoảng 90% doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500 có sử dụng Java. Nhóm nghiên cứu cũng chứng minh khả năng khai thác trên Keycloak, nền tảng quản lý xác thực và đăng nhập được nhiều tổ chức lớn sử dụng, trong đó có NASA và CERN.

AI đang giúp các chuyên gia an ninh mạng rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm và phân tích lỗ hổng phần mềm. (Ảnh: Independent)

Trước mức độ rủi ro, Oracle đã phát hành bản cập nhật bảo mật quan trọng, dù không trực tiếp đề cập đến tên Java4Shell. Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) cũng khuyến cáo các tổ chức nhanh chóng cập nhật hệ thống. Tuy nhiên, Calif cảnh báo những hệ thống chưa được xử lý có thể tiếp tục tồn tại lỗ hổng trong khoảng 5-10 năm. Dù vậy, Java4Shell không đồng nghĩa mọi thiết bị hay máy chủ chạy Java đều có thể bị chiếm quyền dễ dàng, bởi việc khai thác thực tế còn phụ thuộc vào cấu hình và điều kiện của từng hệ thống.

Đáng lo ngại hơn, đây không phải lần đầu AI hỗ trợ Calif phát hiện điểm yếu trong công nghệ phổ biến. Trước đó, nhóm nghiên cứu từng sử dụng mô hình của OpenAI để tìm ra lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP, nền tảng được sử dụng trên gần 70% website Internet. Các chuyên gia gọi sự kết hợp giữa con người và AI trong hoạt động tìm kiếm, khai thác lỗ hổng là "centaur hacker". Hiện tại, con người vẫn định hướng quá trình, trong khi AI đảm nhiệm nhiều công đoạn phân tích. Tuy nhiên, khi các mô hình ngày càng tự chủ, nguy cơ chúng có thể tiến hành những cuộc tấn công phức tạp với ít sự can thiệp của con người đang trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với ngành an ninh mạng.