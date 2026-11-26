Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng phim dài sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo (AI), với nhiều tác phẩm đạt hàng chục triệu lượt xem dù chỉ do một cá nhân thực hiện. Đáng chú ý là bộ phim "Mật danh: Ngộ Không" của Linh Ngọc, một cựu thợ làm bánh chỉ tốt nghiệp cấp hai nhưng tự học công nghệ và làm phim hoàn toàn độc lập. Tác phẩm đặt hình tượng Tôn Ngộ Không vào bối cảnh Thượng Hải tương lai, nơi quái thú khổng lồ tấn công thành phố và nhân vật chính phải chế tạo robot chiến đấu. Mỗi tập phim nhanh chóng thu hút hơn 10 triệu lượt xem, cho thấy tiềm năng của AI trong việc tạo ra những sản phẩm giải trí có quy mô lớn.

"Mật danh: Ngộ Không" gây chú ý khi được một cựu thợ làm bánh tự sản xuất bằng AI, mỗi tập thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Một hiện tượng khác là "Đô Lê An", loạt phim hài học đường do nhóm sáng tạo Ly Ly An phát triển, kết hợp phong cách phim Hàn Quốc với các nhân vật động vật được nhân hóa. Một video của tác phẩm đã vượt 15 triệu lượt xem và đạt gần một triệu lượt thích trên Douyin. Cả hai dự án đều gắn với cuộc thi sáng tạo phim dài AIGC toàn cầu RunningHub. Sân chơi này thu hút hơn 1.500 tác phẩm, trong đó phim bộ và phim điện ảnh chiếm trên 80%. Gần 100 sản phẩm đạt mốc một triệu lượt xem, hàng chục bộ phim vượt 10 triệu lượt xem. Đặc biệt, một số dự án như "Không thành lại một kế" và "Hoắc Nguyên Giáp" đã bắt đầu quy trình phát triển thành phim chiếu rạp.

Đằng sau sự bùng nổ này là những nền tảng sản xuất phim AI chuyên nghiệp, giúp giải quyết các hạn chế về kịch bản, chuyển động và tính nhất quán hình ảnh. Hệ thống RunningHub cung cấp công cụ phân tích nội dung dài thành đề cương, phân cảnh, quan hệ nhân vật và lời thoại, sau đó chuyển thành chỉ dẫn sản xuất cụ thể. Ở khâu dàn dựng, công nghệ mô phỏng không gian 3D cho phép người sáng tạo kiểm tra vị trí nhân vật, góc quay và chuyển động trước khi tạo video. Nền tảng còn tích hợp phần mềm Blender trên đám mây, hỗ trợ dựng mô hình và thiết lập chuyển động bằng câu lệnh tự nhiên. Nhờ đó, những lỗi thường gặp ở video AI như nhân vật thay đổi hình dáng hoặc di chuyển thiếu logic giữa các cảnh có thể được hạn chế đáng kể.

Bộ phim "Cô Kình" dài 78 phút chỉ tiêu tốn khoảng 58 triệu đồng, cho thấy khả năng tối ưu chi phí của công nghệ sản xuất phim AI.

Hiệu quả về chi phí là yếu tố khiến mô hình này thu hút sự chú ý. Bộ phim "Cô Kình" của tác giả Dã Sinh Oa là ví dụ nổi bật khi hoàn thành thời lượng 78 phút chỉ trong một tháng, với ngân sách khoảng 15.000 nhân dân tệ, tương đương 58 triệu đồng. Tác phẩm sau đó đạt hơn 10 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng và dẫn đầu tìm kiếm nóng trên Bilibili. Thay vì phải tạo lại toàn bộ đoạn phim khi phát hiện lỗi, công cụ chỉnh sửa của RunningHub cho phép can thiệp vào từng khung hình, giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên tính toán. Một số dự án khác cũng duy trì được tạo hình nhân vật, chất liệu hình ảnh và biểu cảm xuyên suốt nhiều tập, điều từng là thách thức lớn đối với công nghệ video AI.

Không dừng ở việc cung cấp công cụ, các doanh nghiệp Trung Quốc đang hướng đến xây dựng hệ sinh thái sản xuất và thương mại hóa phim AI. Hải Mã Vân, đơn vị đứng sau RunningHub, cho biết đang mở rộng kho bản quyền chuyển thể, hợp tác với nghệ sĩ để sử dụng hình ảnh kỹ thuật số có ủy quyền và phát triển các dự án phim quy mô lớn. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu sản xuất 10 phim chiếu rạp, 100 phim bộ IP và 5 tác phẩm kết hợp phim với trò chơi tương tác. Các thỏa thuận hợp tác với iQIYI và Tencent được kỳ vọng mở thêm kênh phát hành, giúp tác phẩm tiếp cận khán giả rộng hơn. Dù vậy, chất lượng kịch bản, bản quyền hình ảnh và khả năng giữ chân người xem vẫn là những bài toán quyết định liệu phim AI có thể trở thành một ngành công nghiệp thực thụ hay không.