[GALLERY] BMW hé lộ M3 chạy điện mới - mạnh ngang siêu xe, chạy 483km/sạc

Không phải là i3M, phiên bản hiệu năng cao của dòng i3 sẽ được BMW gọi là M3 với khả năng vận hành xứng đáng với cái tên mang tính biểu tượng của thương hiệu.