InfinityBook Pro 15 Gen 11 kết hợp Ryzen AI 9 HX 470, màn hình 300 Hz và pin 99 Wh trong thân máy 1,75 kg, hướng đến người dùng Linux chuyên nghiệp.

Thương hiệu phần cứng nổi tiếng chuyên về các thiết bị chạy hệ điều hành mã nguồn mở Tuxedo vừa chính thức trình làng mẫu máy tính xách tay siêu di động mới nhất của hãng mang tên InfinityBook Pro 15 Gen 11.

Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen 11 sở hữu cấu hình cực mạnh với 128 GB RAM và màn hình 300 Hz.

Sản phẩm này đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ trong phân khúc laptop Linux hiệu năng cao khi kết hợp giữa thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng với thông số kỹ thuật vô cùng ấn tượng, hướng thẳng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp như lập trình viên, kỹ sư dữ liệu hay những người đam mê công nghệ cần một cỗ máy di động thực thụ nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh xử lý vượt trội.

Cung cấp sức mạnh cho Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen 11 là bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 470 thuộc kiến trúc Gorgon sở hữu 12 nhân xử lý mạnh mẽ. Theo các bài kiểm tra hiệu năng tổng hợp, con chip này hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với bộ vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H Panther Lake trong các tác vụ đa luồng nặng nề.

Bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 470 thuộc kiến trúc Gorgon sở hữu 12 nhân xử lý là nòng cốt sức mạnh của Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen 11.

Nhờ sức mạnh tính toán vượt trội này, đại đa số các công việc đòi hỏi khả năng xử lý của CPU đều được hệ thống vận hành một cách trơn tru và nhanh chóng. Dù không được trang bị card đồ họa rời do giới hạn về không gian của một chiếc ultrabook, nhân đồ họa tích hợp Radeon 890M bên trong vẫn thể hiện sức mạnh đáng nể khi có thể duy trì tốc độ khung hình ổn định cho nhiều tựa game bom tấn ở mức thiết lập đồ họa nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, các tác vụ đồ họa cơ bản như chỉnh sửa hình ảnh hay biên tập video ở mức độ vừa phải cũng được đáp ứng tốt trên chiếc máy này. Tất nhiên, những người dùng có nhu cầu làm việc chuyên sâu với đồ họa 3D nặng nề vẫn sẽ cần tìm đến những dòng máy trạm có trang bị GPU rời chuyên dụng.

Điểm đáng chú ý tiếp theo của thiết bị nằm ở không gian hiển thị với tấm nền IPS kích thước 15,3 inch đạt độ phân giải sắc nét 2.560 x 1.600 pixel. Màn hình này có khả năng bao phủ trọn vẹn 100% dải màu DCI-RGB, đảm bảo độ chính xác màu sắc cao phục vụ tốt cho cả công việc sáng tạo lẫn nhu cầu giải trí đa phương tiện.

Đặc biệt, những người yêu thích sự mượt mà chắc chắn sẽ hài lòng khi tần số quét của màn hình có thể đẩy lên mức 300 Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chuyển động hình ảnh cực kỳ trơn tru.

Ngoài ra, nhà sản xuất cũng công bố độ sáng tối đa đạt mức 500 nit cùng tỷ lệ tương phản 1000:1, đây là những thông số tiêu chuẩn thường thấy trên các dòng laptop cận cao cấp hiện nay, giúp người dùng dễ dàng làm việc trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Màn hình 300 Hz thật sự hiếm có trong thế giới laptop.

Khả năng nâng cấp phần cứng linh hoạt là một điểm cộng lớn trên thế hệ InfinityBook Pro mới này. Máy được tích hợp sẵn hai khe cắm RAM DDR5 tốc độ 5600 MT/s cùng hai khe cắm ổ cứng M.2 chuẩn PCIe 4.0, cho phép người dùng tự do mở rộng dung lượng bộ nhớ lên tới 128 GB RAM và không gian lưu trữ tối đa đạt mức 8 TB.

Sự hào phóng trong khả năng nâng cấp giúp chiếc laptop này có thể đồng hành lâu dài cùng người dùng qua nhiều năm mà không lo ngại vấn đề lỗi thời về mặt cấu hình.

Về thiết kế tổng thể và các trang bị đi kèm, Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen 11 sở hữu kích thước ba chiều lần lượt là 34,2 cm chiều dài, 23,8 cm chiều rộng và độ dày chỉ 2 cm, đi kèm trọng lượng khoảng 1,75 kg.

Bên trong thân máy gọn gàng đó là viên pin dung lượng lớn lên tới 99 Wh, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ suốt cả ngày dài làm việc mà không cần cắm sạc liên tục.

Hệ thống tản nhiệt chủ động sử dụng hai quạt siêu mỏng giúp duy trì nhiệt độ ổn định ngay cả khi máy hoạt động ở cường độ cao. Trải nghiệm tương tác của người dùng cũng được chăm chút kỹ lưỡng thông qua bàn di chuột phủ kính có độ chính xác cao, camera trước độ phân giải 2 MP hỗ trợ tính năng nhận diện khuôn mặt tiện lợi cùng các tiêu chuẩn bảo mật phần cứng như TPM 2.0 và khởi động an toàn Secure Boot.

Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen 11 xứng đáng là một cỗ máy làm việc di động cực kỳ mạnh mẽ.

Khả năng kết nối ngoại vi trên thiết bị cũng vô cùng đầy đủ khi nhà sản xuất trang bị hàng loạt cổng giao tiếp phổ biến dọc theo hai cạnh máy. Người dùng sẽ có tới ba cổng USB 3.2 Gen 1 Type A truyền thống, một cổng USB 3.2 Gen 2 Type C đa năng hỗ trợ xuất hình ảnh DisplayPort 1.4a và sạc nhanh Power Delivery.

Bên cạnh đó, máy vẫn giữ lại cổng mạng dây Gigabit LAN tốc độ cao, khe đọc thẻ nhớ SD kích thước đầy đủ chuẩn UHS II dành cho các nhiếp ảnh gia và giắc cắm âm thanh 3.5 mm quen thuộc.

Phiên bản tiêu chuẩn của Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen 11 với cấu hình 16 GB RAM và ổ cứng SSD 500 GB được bán với mức giá quy đổi khoảng 42,5 triệu đồng.

Với mức giá hợp lý cùng hàng loạt trang bị phần cứng ấn tượng từ màn hình tần số quét siêu cao cho đến khả năng nâng cấp bộ nhớ khổng lồ, mẫu laptop mới từ Tuxedo chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng dành cho cộng đồng người dùng Linux đang tìm kiếm một cỗ máy làm việc di động mạnh mẽ mà không nhất thiết phải có card đồ họa rời.