Huawei trang bị cho Mate X8 bản lề từ tính mới, màn hình lớn 120 Hz, chip Kirin 9050 Pro và camera XMAGE, với giá cao nhất lên tới 66 triệu đồng.

Huawei vừa chính thức giới thiệu mẫu flagship mới nhất mang tên Mate X8. Đây là thế hệ điện thoại gập dạng quyển sách tiếp theo của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, hội tụ hàng loạt nâng cấp đắt giá về thiết kế siêu mỏng nhẹ, thời lượng pin vượt trội cùng giải pháp cơ khí đột phá nhằm giải quyết triệt để bài toán nếp gấp màn hình vốn tồn tại bấy lâu nay trên các thiết bị gập.

Huawei Mate X8 sở hữu bản lề từ tính giảm nếp gấp cùng hàng loạt công nghệ độc quyền.

Trải nghiệm hình ảnh trên Mate X8 được nâng lên một tầm cao mới nhờ hệ thống màn hình kép được mở rộng kích thước và tối ưu hóa chất lượng hiển thị. Màn hình phụ bên ngoài sở hữu kích thước 6,54 inch với độ phân giải 2.444 x 1.132 pixel, trong khi màn hình gập chính bên trong được nới rộng lên mức 8,2 inch cùng độ phân giải 2.424 x 2.340 pixel, lớn hơn đáng kể so với kích thước 6,49 inch và 8 inch của Mate X7.

Cả hai tấm nền này đều được trang bị công nghệ tần số quét thích ứng LTPO từ 1 đến 120 Hz giúp chuyển động mượt mà và tiết kiệm năng lượng tối đa, đi kèm công nghệ điều chế độ rộng xung PWM tần số cao giúp bảo vệ thị lực người dùng trong điều kiện ánh sáng yếu.

Đáng kinh ngạc hơn, độ sáng tối đa của màn hình chính đạt mức 8.000 nit và màn hình ngoài vươn tới con số kỷ lục 12.000 nit, đảm bảo khả năng hiển thị sắc nét và rực rỡ ngay cả dưới ánh nắng gắt trực tiếp.

Để mang lại bề mặt hiển thị hoàn hảo nhất khi mở máy, Huawei đã dồn nhiều tâm huyết vào việc cải tiến cấu trúc bản lề và triệt tiêu nếp gấp màn hình. Trên Mate X8, hãng áp dụng một giải pháp từ tính đặt dưới màn hình giúp liên kết chặt chẽ phần bản lề với khung viền thiết bị. Cơ chế lực hút từ tính thông minh này tạo ra một lực căng đồng đều và ổn định khi người dùng mở phẳng thiết bị, giúp bề mặt tấm nền 8,2 inch trở nên phẳng phiu hơn bao giờ hết và giảm thiểu tối đa sự xuất hiện của vết hằn ở khu vực gập.

Chip Kirin 9050 Pro tự phát triển sở hữu sức mạnh đáng gờm.

Sức mạnh hiệu năng của Mate X8 được cung cấp bởi vi xử lý cao cấp Kirin 9050 Pro do chính Huawei phát triển, con chip từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên mẫu điện thoại Mate 90 Pro Max trước đó.

Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành HarmonyOS 7 mới nhất với khả năng tối ưu hóa đa nhiệm mượt mà cho không gian màn hình lớn. Bên trong thân máy siêu mỏng là viên pin dung lượng lên tới 6.200 mAh, chính thức trở thành viên pin lớn nhất mà Huawei từng trang bị cho một mẫu điện thoại gập đơn, hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc và giải trí cường độ cao suốt cả ngày dài.

Hệ thống nhiếp ảnh trên Mate X8 cũng nhận được sự đầu tư mạnh mẽ với cụm bốn camera sau được hỗ trợ bởi công nghệ hình ảnh độc quyền XMAGE. Cụm máy ảnh này bao gồm một cảm biến chính 50 MP có khả năng thay đổi khẩu độ vật lý, một ống kính góc siêu rộng 40 MP, một camera tele tiềm vọng 50 MP hỗ trợ thu phóng quang học 3,5x tích hợp chống rung quang học OIS cùng một cảm biến đa phổ thế hệ thứ ba giúp tái tạo màu sắc chân thực và chính xác trong mọi điều kiện ánh sáng.

Thị trường smartphone gập có thêm một lựa chọn cực kỳ đáng giá.

Đáng chú ý, Huawei tạo ra sự phân cấp tinh tế cho camera chính giữa hai phiên bản khi bản tiêu chuẩn sử dụng cảm biến kích thước 1/1,56 inch với dải khẩu độ từ f/1.4 đến f/4.0, trong khi phiên bản Collector's Edition cao cấp hơn sở hữu cảm biến lớn 1/1,28 inch cùng dải khẩu độ f/1.49 đến f/4.0, mang lại khả năng thu sáng vượt trội và hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn.

Huawei Mate X8 được phân phối với nhiều tùy chọn cấu hình và mức giá tương xứng với phân khúc siêu cao cấp. Phiên bản tiêu chuẩn với RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB có giá khởi điểm khoảng 50 triệu đồng, trong khi bản nâng cấp bộ nhớ lên 512 GB được niêm yết ở mức 54 triệu đồng.

Đối với những khách hàng yêu cầu sự hoàn mỹ cao hơn, phiên bản đặc biệt Collector's Edition đi kèm dung lượng RAM 16 GB có giá 62 triệu đồng cho bản 512 GB, và chạm mốc 66 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ tối đa 1 TB.

Hiện tại, chương trình đặt hàng trước cho Mate X8 đã chính thức mở cửa tại Trung Quốc và những chiếc máy đầu tiên sẽ được mở bán rộng rãi từ ngày 4 tháng 12 tới đây, tuy nhiên Huawei vẫn chưa tiết lộ kế hoạch phát hành cũng như mức giá cụ thể dành cho thị trường quốc tế.