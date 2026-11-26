Xiaomi Watch S5 41mm sở hữu thiết kế gọn nhẹ, màn hình AMOLED 1.500 nit và pin 590mAh, hướng đến người dùng thích đồng hồ nhỏ, dễ đeo cả ngày.
Xiaomi Watch S5 41mm sở hữu thiết kế gọn nhẹ, màn hình AMOLED 1.500 nit và pin 590mAh, hướng đến người dùng thích đồng hồ nhỏ, dễ đeo cả ngày.
Harley-Davidson ra mắt bộ sưu tập giới hạn Iron & Ink 2027 cho Street Glide và Road Glide, thuộc series những mẫu xe cho người đam mê Enthusiast Collection.
Từ cựu thợ làm bánh tạo phim triệu view đến tác phẩm dài 78 phút chỉ tốn 58 triệu đồng, AI đang thay đổi cách Trung Quốc sản xuất phim.
Nothing giới thiệu Ear (note) ghi chú bằng AI với, hộp sạc tích hợp micro ghi âm cuộc trò chuyện, chuyển giọng nói thành văn bản và tạo bản tóm tắt.
Toyota Camry sẽ trở lại thị trường Nhật Bản sau 3 năm vắng bóng với hai phiên bản hybrid, giá từ 4,3 triệu yên (khoảng 700 triệu đồng), được nhập khẩu từ Mỹ.
Không cần tay cầm, một người tham gia thử nghiệm Neuralink đã điều khiển GTA 6 bằng suy nghĩ. Công nghệ của Elon Musk mở ra triển vọng mới cho người bị liệt.
Được tạo hình tại Trung tâm Thiết kế của hãng ở Nhật Bản, Honda Alpha hé lộ diện mạo ngoại thất khác biệt và khoang nội thất rộng rãi với cấu hình 5 chỗ ngồi.
Google đề xuất ý tưởng kênh TV tạo phim bằng AI, đưa hình ảnh và giọng nói người xem vào câu chuyện, đồng thời cá nhân hóa cả quảng cáo.
Mẫu xe điện cỡ nhỏ Suzuki Ignis 2027 được trang bị pin LFP dung lượng 26 kWh, mô-tơ điện có công suất tối đa 90 mã lực và nội thất 4 chỗ ngồi nhỏ gọn.
Huawei trang bị cho Mate X8 bản lề từ tính mới, màn hình lớn 120 Hz, chip Kirin 9050 Pro và camera XMAGE, với giá cao nhất lên tới 66 triệu đồng.
Có tới hơn 720 mẫu xe Kodiaq và Karoq của Skoda chính thức phải triệu hồi tại thị trường Việt Nam do bu-lông của hệ thống lái có nguy cơ gãy.
Chỉ bằng chuỗi ký tự gồm hàng loạt chữ A, AI của OpenAI giúp chuyên gia phát hiện lỗ hổng Java trong 3 giờ, với chi phí chưa đến 200 USD.
Toyota Innova Cross 2027 mới được bổ sung hệ truyền động hybrid sử dụng nhiên liệu linh hoạt, thiết kế ngoại thất tinh chỉnh và công nghệ nội thất nâng cấp.
InfinityBook Pro 15 Gen 11 kết hợp Ryzen AI 9 HX 470, màn hình 300 Hz và pin 99 Wh trong thân máy 1,75 kg, hướng đến người dùng Linux chuyên nghiệp.
Một vụ tai nạn giao thông với Kia Seltos đang thu hút sự chú ý của người dùng ôtô, cảnh báo về những hệ lụy tiềm ẩn từ việc tự ý bọc lại ghế da không đạt chuẩn.
BYD vừa chính thức giới thiệu thế hệ thứ ba của mẫu SUV Tang thế hệ mới. Tại thị trường Việt Nam, dòng xe này hiện được phân phối dưới tên gọi BYD Sealion 8.
Mark Zuckerberg cho rằng Apple đang thiếu đột phá, phụ thuộc vào iPhone và hệ sinh thái khép kín, tạo cơ hội để đối thủ vượt lên trong cuộc đua công nghệ.
Mẫu Toyota Innova 2027 nâng cấp sẽ mắt Ấn Độ vào hôm nay 25/11, xe dự kiến có những thay đổi về thiết kế ngoại thất, trang bị nội thất và công nghệ vận hành.
iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max và 16 Pro Max đồng loạt giảm giá sau khi iPhone 18 Pro Max lên kệ, mở ra cơ hội sở hữu smartphone cao cấp với chi phí thấp hơn.
Honda đang phát triển nền tảng khung gầm mô-đun mới dành cho loạt xe SUV và sedan hybrid, Avancier được xác nhận là sản phẩm đầu tiên ứng dụng công nghệ này.
Vaio F14 VJF143 chuyển sang chip Intel Wildcat Lake, cho thời lượng phát video 11,5 giờ, tăng 49% so với đời trước. Giá bán khởi điểm 29,5 triệu đồng.