Google đang nghiên cứu một ý tưởng giải trí mới, trong đó người xem không còn đơn thuần ngồi trước màn hình mà có thể trở thành nhân vật chính trong những bộ phim do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Theo hồ sơ sáng chế được trang Patentlyze phát hiện, hệ thống mang tên My Channel có thể xây dựng một kênh truyền hình riêng cho từng người, với nội dung được thiết kế dựa trên sở thích, thói quen xem video và dữ liệu cá nhân. Thay vì chỉ đề xuất những bộ phim có sẵn như các nền tảng streaming hiện nay, Google muốn AI tạo ra những câu chuyện hoàn toàn mới dành riêng cho từng khán giả.

Hồ sơ sáng chế My Channel mô tả một kênh truyền hình cá nhân hóa, nơi AI tạo phim theo sở thích và đưa chính người xem vào câu chuyện.

Theo mô tả trong hồ sơ, My Channel có thể khai thác nhiều nguồn thông tin như lịch sử xem YouTube, thể loại nội dung yêu thích, ngôn ngữ, vị trí và dữ liệu nhân khẩu học để định hướng quá trình sáng tạo. Từ đó, AI xây dựng các video thuộc nhiều thể loại như khoa học viễn tưởng, hài lãng mạn, phiêu lưu hay hành động. Điểm đáng chú ý là người dùng có thể xuất hiện trực tiếp trong những tác phẩm này thông qua nhân vật đại diện được tạo từ ảnh cá nhân. Hệ thống thậm chí có thể sử dụng giọng nói của họ để tạo lời thoại, giúp trải nghiệm trở nên gần với một bộ phim có sự tham gia của chính chủ nhân hơn.

Một ví dụ được Google đưa ra liên quan đến người thường xuyên theo dõi thể thao và các video về vận động viên nổi tiếng. Thay vì tiếp tục phát những đoạn video có sẵn, AI có thể tạo một câu chuyện mới, trong đó người xem xuất hiện trên khán đài cổ vũ hoặc có những khoảnh khắc tương tác với vận động viên. Kênh truyền hình cũng có thể tự động sản xuất nội dung mới dựa trên dữ liệu thu thập được, không nhất thiết phải chờ người dùng nhập yêu cầu mỗi lần muốn xem. Điều này mở ra hướng tiếp cận khác cho ngành giải trí, nơi nội dung được tạo ra liên tục thay vì chỉ phân phối những sản phẩm đã hoàn thiện.

Google hình dung AI có thể sử dụng hình ảnh, giọng nói của người dùng để xây dựng nhân vật, đồng thời cá nhân hóa quảng cáo xuất hiện trong video.

Không chỉ cá nhân hóa phim ảnh, Google còn tính đến việc đưa quảng cáo vào hệ thống My Channel. Hồ sơ sáng chế mô tả khả năng kết nối với máy chủ quảng cáo và sử dụng một thành phần riêng để chèn quảng cáo vào video trước khi phát. Nhờ đó, quảng cáo cũng có thể được lựa chọn dựa trên đặc điểm và sở thích của từng người xem. Mô hình này giúp Google mở rộng mức độ cá nhân hóa từ khâu đề xuất nội dung sang cả kịch bản phim lẫn hoạt động quảng cáo, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư và phạm vi khai thác dữ liệu cá nhân.

Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói thật để tạo ra những tình huống chưa từng xảy ra cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến người dùng mất quyền kiểm soát danh tính số. Vì vậy, cơ chế xin phép, quản lý dữ liệu và giới hạn nội dung do AI tạo sẽ là những vấn đề cần được giải quyết nếu ý tưởng trở thành sản phẩm thương mại. Hiện tại, My Channel mới xuất hiện trong hồ sơ đăng ký sáng chế, chưa phải dịch vụ được Google xác nhận phát triển. Đáng chú ý, đơn đăng ký đã bị chuyên viên thẩm định từ chối cấp bằng, dù Google vẫn có thể sửa đổi yêu cầu bảo hộ hoặc kháng nghị. Do đó, khả năng ý tưởng này xuất hiện trên các thiết bị TV trong tương lai vẫn còn bỏ ngỏ.