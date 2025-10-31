Xe nâng ra đường thiếu quan sát, rạch đôi xe con chạy ngang

Va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô khiến 4 người thương vong
Xe của Đoàn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ khi đi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn thì xảy ra va chạm nghiêm trọng với xe đầu kéo.
Chiều 6/10, UBND xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.
Cụ thể, vào khoảng 12h10p cùng ngày, tại Km1063+910 thuộc thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo 73F-002.85, kéo theo sơ mi rơ-moóc 73RM-002.50, do tài xế Hồ Văn Dũng (sinh năm 1996, trú tại thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) lưu thông hướng Bắc - Nam va chạm với xe ô tô 30M-051.46 (đang lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn ra Quốc lộ Hồ Chí Minh) do anh Vũ Hoài (sinh năm 1991, trú tại Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội) điều khiển.
Vượt trái, va chạm với xe chiều ngược lại, người đàn ông bị cán tử vong
Vụ tai nạn giao thông đã khiến đoạn đường này ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ.
Vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô con, xe tải nói trên xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 13/10 tại khu vực xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cũ (nay thuộc địa phận của tỉnh Thái Nguyên).
Hai nhóm người ẩu đả sau va chạm giao thông tại Lâm Đồng
Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, 2 nhóm người đi trên 2 xe ô tô đã đánh nhau sau va chạm giao thông.
Chiều 14.10, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ clip về 2 nhóm người ẩu đả sau khi xảy ra va chạm giao thông trên Quốc lộ 28.
Hình ảnh từ clip cho thấy, trong quá trình di chuyển trên Quốc lộ 18, giữa 2 xe ô tô mang biển số 29B - 632.74 và xe 48A - 301.59 xảy ra va chạm. Sau đó, cả 2 xe tiếp tục lưu thông nhưng sau đó hai xe đuổi nhau và xảy ra vụ ẩu đả.
