Xe nâng ra đường thiếu quan sát, rạch đôi xe con chạy ngang

Xe của Đoàn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ khi đi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn thì xảy ra va chạm nghiêm trọng với xe đầu kéo.

Chiều 6/10, UBND xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 12h10p cùng ngày, tại Km1063+910 thuộc thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo 73F-002.85, kéo theo sơ mi rơ-moóc 73RM-002.50, do tài xế Hồ Văn Dũng (sinh năm 1996, trú tại thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) lưu thông hướng Bắc - Nam va chạm với xe ô tô 30M-051.46 (đang lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn ra Quốc lộ Hồ Chí Minh) do anh Vũ Hoài (sinh năm 1991, trú tại Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội) điều khiển.