Xe buýt đâm xe bồn trên cao tốc ở Indonesia, nhiều người thiệt mạng

Một xe buýt chở khách đã va chạm trực diện với xe bồn chở nhiên liệu trên đường cao tốc ở đảo Sumatra của Indonesia, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ tai nạn giữa xe buýt và xe bồn xảy ra trên đường cao tốc xuyên Sumatra thuộc huyện Bắc Musi Rawas, tỉnh Nam Sumatra, vào giữa trưa ngày 6/5. Khi đó, chiếc xe buýt liên tỉnh chở ít nhất 20 người đã đâm vào một xe bồn đang đi ngược chiều, ông Mugono, một quan chức cơ quan quản lý thiên tai địa phương, thông tin.

“Cú va chạm mạnh đã gây ra hỏa hoạn thiêu rụi cả hai chiếc xe, khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong”, ông Mugono cho hay.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy sau khi một xe buýt chở khách va chạm với một xe chở nhiên liệu ở Musi Rawas, Nam Sumatra, Indonesia, ngày 6/5/2026. Ảnh: AP.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Ông Mugono cho biết những người thiệt mạng bao gồm tài xế xe buýt và 13 hành khách, cùng tài xế và phụ lái xe bồn.

"4 hành khách trên xe buýt sống sót sau vụ tai nạn và được đưa đến một phòng khám y tế gần đó, trong đó có 3 người bị bỏng nặng và một người bị thương nhẹ", ông Mugono nói thêm.

Những bức ảnh và video do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia công bố cho thấy các nhân viên cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa trong khi những cột khói đen dày đặc bốc lên không trung. Trên mặt đất là những tàn tích cháy đen của chiếc xe buýt và xe bồn chở nhiên liệu, với những mảnh kim loại biến dạng nằm rải rác trên đường cao tốc.

Cảnh sát Nam Sumatra nói rằng các đội nhận dạng nạn nhân đến nay đã xác nhận danh tính của 5 nạn nhân, bao gồm tài xế xe buýt, hai người khác trên xe buýt, tài xế xe bồn và một hành khách. 11 nạn nhân còn lại vẫn chưa được xác định danh tính vì các đội pháp y đang tiếp tục công tác điều tra.

Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.

Quân sự - Thế giới

Hiện trường hai đoàn tàu va chạm ở Indonesia, nhiều người tử vong

Hai đoàn tàu va chạm nhau tại một nhà ga ở ngoại ô Jakarta, Indonesia, khiến hàng chục người thương vong.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, một đoàn tàu đã đâm vào đoàn tàu khác tại nhà ga ở ngoại ô Jakarta vào ngày 27/4, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và nhiều nạn nhân khác bị mắc kẹt trong toa tàu bị hư hỏng nặng. Theo một nguồn tin khác, 7 người được xác định đã tử vong trong vụ tai nạn.

Công ty đường sắt quốc doanh PT Kereta Api Indonesia cho biết trong một thông báo rằng khoảng 38 hành khách đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Quân sự - Thế giới

Hiện trường tai nạn trên cao tốc Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 7 hành khách thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc ở Thổ Nhĩ Kỳ.

The Sun đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt liên tỉnh đâm vào xe container, vốn đã dừng lại sau khi một lốp xe phát nổ trên đường cao tốc ở khu vực cách Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 90 km về phía tây.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy phần phía trước bên phải của xe buýt bị hư hại hoàn toàn. Cảnh sát, xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp.

Quân sự - Thế giới

Hai xe buýt va chạm trực diện ở Ấn Độ, 75 người thương vong

Một vụ va chạm trực diện giữa hai xe buýt tại Tamil Nadu, Ấn Độ, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

Indian Express đưa tin, vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại đường cao tốc ở Sivaganga, Tamil Nadu, Ấn Độ, vào khoảng 17 giờ chiều 30/11.

Khi đó, một xe buýt đang đi từ Kangeyam ở Tiruppur đến Karaikudi trong khi xe còn lại đang chạy tuyến Karaikudi-Dindigul đã tông trực diện gần Trường Đại học Bách khoa Vivekananda trên đường Tirupattur-Karaikudi, một hành lang quan trọng nối liền các huyện phía nam Tamil Nadu. Cú tông mạnh khiến hành khách văng khỏi ghế và nhiều người bị mắc kẹt trong xe.

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh ông Trump tìm cách gây áp lực buộc Tehran phải đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

