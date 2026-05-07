Xe buýt đâm xe bồn trên cao tốc ở Indonesia, nhiều người thiệt mạng

Một xe buýt chở khách đã va chạm trực diện với xe bồn chở nhiên liệu trên đường cao tốc ở đảo Sumatra của Indonesia, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ tai nạn giữa xe buýt và xe bồn xảy ra trên đường cao tốc xuyên Sumatra thuộc huyện Bắc Musi Rawas, tỉnh Nam Sumatra, vào giữa trưa ngày 6/5. Khi đó, chiếc xe buýt liên tỉnh chở ít nhất 20 người đã đâm vào một xe bồn đang đi ngược chiều, ông Mugono, một quan chức cơ quan quản lý thiên tai địa phương, thông tin.

“Cú va chạm mạnh đã gây ra hỏa hoạn thiêu rụi cả hai chiếc xe, khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong”, ông Mugono cho hay.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy sau khi một xe buýt chở khách va chạm với một xe chở nhiên liệu ở Musi Rawas, Nam Sumatra, Indonesia, ngày 6/5/2026. Ảnh: AP.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Ông Mugono cho biết những người thiệt mạng bao gồm tài xế xe buýt và 13 hành khách, cùng tài xế và phụ lái xe bồn.

"4 hành khách trên xe buýt sống sót sau vụ tai nạn và được đưa đến một phòng khám y tế gần đó, trong đó có 3 người bị bỏng nặng và một người bị thương nhẹ", ông Mugono nói thêm.

Những bức ảnh và video do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia công bố cho thấy các nhân viên cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa trong khi những cột khói đen dày đặc bốc lên không trung. Trên mặt đất là những tàn tích cháy đen của chiếc xe buýt và xe bồn chở nhiên liệu, với những mảnh kim loại biến dạng nằm rải rác trên đường cao tốc.

Cảnh sát Nam Sumatra nói rằng các đội nhận dạng nạn nhân đến nay đã xác nhận danh tính của 5 nạn nhân, bao gồm tài xế xe buýt, hai người khác trên xe buýt, tài xế xe bồn và một hành khách. 11 nạn nhân còn lại vẫn chưa được xác định danh tính vì các đội pháp y đang tiếp tục công tác điều tra.

Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.

