Bị đá lở rơi trúng, chiếc xe bồn bị tách làm đôi rồi rơi xuống vực. May mắn tài xế vẫn sống sót.

Xe bồn bị đá lở tách đôi, cuốn hết xuống vực

Vào ngày 28/7, tại khu vực Bomi–Chayu–Chawalong thuộc vùng Lâm Chi, Tây Tạng, Trung Quốc, một xe bồn bất ngờ bị một tảng đá lớn rơi trúng khi đang di chuyển.

Một tảng đá lớn đã đập vào xe khiến phần thùng phía sau tách rời khỏi cabin và rơi xuống vực sâu. Hiện trường vô cùng nguy hiểm, nhưng may mắn thay, cabin không bị va chạm trực tiếp.

Theo các cơ quan giao thông địa phương và các nhân chứng, tài xế đã thoát chết trong gang tấc và không có thương vong nào khác được báo cáo.

Phần thùng xe bồn rơi xuống vực.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiến hành sửa chữa khẩn cấp để khôi phục giao thông.

Tuyến đường Bomi–Chayu–Chawalong được biết đến là một trong những con đường ngắn nhất nhưng nguy hiểm nhất vào Tây Tạng, nổi tiếng với điều kiện hiểm trở và phong cảnh ngoạn mục. Tuyến đường này đi qua hơn 150 khu vực dễ bị đá lở và ba đèo núi phủ tuyết ở độ cao trên 4.000 mét, đặt ra thách thức nghiêm trọng cho cả tài xế và phương tiện.

Cuối tháng 7 đến tháng 9 là mùa mưa của tuyến đường này, trong thời gian đó lở đất và đá rơi xảy ra thường xuyên.