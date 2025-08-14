Xây dựng phường Thạch Khôi thành phường trọng điểm phát triển của Hải Phòng

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số Ban, ngành, đoàn thể của thành phố và 189 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.100 đảng viên của 36 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập nhấn mạnh, phường Thạch Khôi đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới.

Theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Thạch Khôi trở thành phường trọng điểm phát triển của thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thạch Khôi cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới tư duy quản lý theo hướng “chính quyền kiến tạo, chủ động, kịp thời phục vụ”, lấy sự hài lòng của nhân dân làm trung tâm, sớm hoàn thiện mô hình chính quyền thân thiện.

Chỉ ra những lợi thế chiến lược của phường từ vị trí thuận tiện các tuyến Quốc lộ 5B, 37, 38, Vành đai I và lợi thế đất đai rộng, ít chia cắt, Phó Bí thư Thành uỷ Hải Phòng đề nghị phường nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ các quy hoạch để phát triển thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, trong đó lưu ý quy hoạch khu dân cư mới, không gian công cộng, hạ tầng giao thông và thiết chế văn hóa - xã hội.

Đồng thời, quan tâm huy động đồng bộ các nguồn lực từ ngân sách, xã hội, doanh nghiệp và hợp tác công – tư, tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, thiết thực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quang cảnh đại hội.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đề nghị địa phương quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, lễ hội truyền thống gắn với xây dựng không gian văn hóa cộng đồng hiện đại. Phát triển mạnh các phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng. Phấn đấu xóa nghèo trước năm 2028. Nghiên cứu, triển khai mô hình chủ nghĩa xã hội và con người xã hội chủ nghĩa phù hợp điều kiện địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập cũng yêu cầu xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, giữ vững đoàn kết, phòng chống suy thoái, phát triển đội ngũ cán bộ có tâm, tầm, tài, dám đổi mới, sáng tạo; tăng cường kiểm tra, giám sát; đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, nâng cao sự đồng thuận xã hội.

Phường Thạch Khôi mới được thành lập sau khi sáp nhập các xã Gia Xuyên, Liên Hồng, Thống Nhất và phường Thạch Khôi.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Thạch Khôi phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm chính trị cao, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. Đảng bộ phường hoàn thành và hoàn thành vượt 18/20 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Bí thư Đảng uỷ phường Thạch Khôi Nguyễn Văn Kiên phát biểu tại Đại hội.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ phường Thạch Khôi là sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao chủ trương hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tích cực tham gia vào quá trình tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Những năm qua, địa phương đã huy động hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nâng cấp đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, cải tạo cảnh quan; sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều đột phá, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đại hội xác định chủ đề: “Tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng phường Thạch Khôi phát triển toàn diện, thông minh, thân thiện, an toàn”.

Đảng bộ phường đề ra mục tiêu tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh văn hóa, con người và khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh. Phường quyết tâm xây dựng phường kiểu mẫu, giàu mạnh, thông minh, thân thiện, an toàn.

Để hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai 7 đề án trọng điểm và xác định 3 khâu đột phá.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thạch Khôi, nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định theo quyết định của cấp uỷ cấp trên đã ra mắt Đại hội. Theo chỉ định, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thạch Khôi, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 10 người. Ông Nguyễn Văn Kiên, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.