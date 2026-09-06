Xác định nguyên nhân sự cố lò cao số 1 tại Formosa Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ nổ lò cao số 1, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có kết quả điều tra, tình hình xử lý sự cố thiết bị lò gió nóng số 3.

Ngày 6/9, thông tin từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) cho biết vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng, báo cáo kết quả điều tra sơ bộ và tình hình xử lý sự cố thiết bị lò gió nóng số 3 của lò cao số 1 - Công ty FHS.

Theo báo cáo của Công ty FHS, sự cố tại thiết bị lò gió nóng số 3 (thuộc lò cao số 1) bước đầu được xác định có khả năng do vật liệu chịu lửa bên trong buồng đốt bị nứt vỡ hoặc mất chức năng.

Cụ thể, bước đầu nhận định có khả năng vật liệu chịu lửa bên trong buồng đốt của lò gió số 3 bị nứt vỡ hoặc mất chức năng làm cho dòng khí nóng bên trong lò có nhiệt độ khoảng 1.200 độ C và áp suất khoảng 4.2 kg/cm2 lưu chuyển bất thường. Dòng khí nóng ở nhiệt độ cao đã tác động trực tiếp lên vỏ thép của lò, đồng thời làm một phần vật liệu mất khả năng chịu lực và bị phun ra ngoài.

Sự cố đã khiến một nhân viên của nhà thầu MCC 19 bị thương ở vùng cổ chân và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Ngay khi xảy ra sự cố, FHS đã kích hoạt quy trình ứng phó, ngừng cấp gió, tạm dừng vận hành lò cao số 1, đồng thời cô lập hiện trường và dập tắt các điểm cháy cục bộ, không để cháy lan.

Để hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đợt sửa chữa định kỳ lò cao số 1 dự kiến thực hiện từ ngày 8/9/2026 đến 9/9/2026, đã được điều chỉnh thực hiện sớm hơn, bắt đầu từ trưa ngày 4/9/2026.

Công ty cũng khẩn trương huy động các chuyên gia từ đơn vị thiết kế ban đầu và chuyên gia về vật liệu chịu lửa đến nhà máy. Các bên đang phối hợp phân tích toàn diện kết cấu thiết bị, hồ sơ vận hành để xác định nguyên nhân cốt lõi và lập phương án khắc phục triệt để.

Song song với công tác khắc phục, FHS đã rà soát an toàn diện rộng, sử dụng camera ảnh nhiệt để kiểm tra toàn bộ hệ thống lò gió nóng của các lò cao khác. Đến nay, lò cao số 2 vẫn ghi nhận mức nhiệt độ ổn định, nằm trong ngưỡng an toàn.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 8h10, ngày 4/9, tại lò gió nóng số 3 của lò cao số 1, dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh), quá trình vận hành xảy ra sự cố gây nên tiếng nổ lớn, xuất hiện đám cháy và cột khói bốc lên cao tại khu vực này.

Nhận được thông tin, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp các lực lượng chức năng xuống hiện trường động viên, hỗ trợ và chỉ đạo khắc phục sự cố.