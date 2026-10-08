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Xã hội

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt rải rác vào bờ biển ở Hà Tĩnh

Theo kết quả phân tích từ cơ quan chuyên môn, mẫu cá tự nhiên chết trôi dạt rải rác vào bờ biển một số xã ở Hà Tĩnh có phát hiện vi khuẩn Vibrio spp.

Hạo Nhiên

Ngày 8/10, thông tin từ Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản thông báo chính thức về kết quả phân tích mẫu nước và mẫu thủy sản sau hiện tượng cá chết bất thường tại các hộ nuôi lồng bè ở Vũng Áng và thủy sản tự nhiên ở vùng biển Thiên Cầm

Trước đó, Chi cục Thủy sản đã lấy 2 mẫu cá bớp (cá giò) tại điểm nuôi cá lồng thuộc phường Vũng Áng, 6 mẫu cá bơn và 5 mẫu cá mỏ neo tại bãi biển Thiên Cầm gửi Trung tâm Nghiên cứu môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc phân tích. Kết quả xét nghiệm ghi nhận nhiều tác nhân gây bệnh.

Cụ thể, đối với cá nuôi lồng tại Vũng Áng có kết quả dương tính với virus RSIV (tác nhân gây bệnh trên cá biển). Trong đó, 1 mẫu xuất hiện trùng bánh xe trên mang gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của cá.

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Cá chết trôi dạt rải rác vào bờ biển ở Hà Tĩnh

Đối với cá tự nhiên tại Thiên Cầm phát hiện nhóm vi khuẩn Vibrio spp (gồm các loài V. parahaemolyticus, V. fluvialis và V. alginolyticus) 3/6 mẫu cá bơn và 3/5 mẫu cá mỏ neo.

Cơ quan chức năng nhận định do số lượng mẫu còn hạn chế, các chủng vi khuẩn, virus trên cũng có thể xuất hiện trên cá khỏe mạnh nên chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cá chết.

Theo Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo, người nuôi cá lồng bè cần tăng cường theo dõi sát sức khỏe đàn cá. Gom và xử lý nghiêm ngặt cá chết, tuyệt đối không vứt ra môi trường. Vệ sinh lồng lưới, dụng cụ nuôi sạch sẽ, bổ sung vitamin và khoáng chất để tăng đề kháng cho cá. Hạn chế dùng chung dụng cụ giữa các lồng để tránh lây lan mầm bệnh.

Đối với các địa phương ven biển cần tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình nuôi trồng thủy sản và khu vực ven bờ. Nếu phát hiện diễn biến bất thường, phải báo cáo ngay về Chi cục Thủy sản để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các địa phương ven biển tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình nuôi trồng thủy sản và khu vực thủy sản ven bờ biển, kịp thời phát hiện và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy sản) khi có diễn biến bất thường.

>>>Xem thêm video cá chết hàng loạt ở hồ Bồng Sơn (Nguồn: TTXVN)
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Thông tin về hiện tượng cá chết trôi dạt rải rác vào bờ biển ở Hà Tĩnh

Liên quan hiện tượng cá chết trôi dạt rải rác vào bờ biển ở Hà Tĩnh, cơ quan chuyên môn khẳng định, môi trường nước biển chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Ngày 6/10, tại Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III/2026, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, kết quả phân tích các mẫu nước biển chưa phát hiện các dấu hiệu môi trường biển bị ô nhiễm.

Theo ông Trần Hữu Khanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, từ ngày 29 đến 30/9, trên vùng ven biển một số địa phương trên địa bàn đã xuất hiện hiện tượng cá chết rải rác.

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