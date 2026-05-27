Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long hành động, đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển

Chiều 26/5, tại tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Lâu; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Trong chương trình công tác tại Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt – các nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc, những người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Tiếp đó, Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng "2 con số", giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các đại biểu đã tập trung trao đổi trực tiếp, cụ thể về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức; lãnh đạo các bộ, ngành trao đổi thẳng thắn về những vấn đề Vĩnh Long phải tập trung xử lý và cho ý kiến về những kiến nghị của địa phương.

Đặc biệt, các đại biểu tập trung thảo luận về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, những kết quả đã đạt được, những việc cần làm trong thời gian tới, đề xuất cơ chế, chính sách để tạo điều kiện, phân cấp, ủy quyền cho tỉnh thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực, phát huy thế mạnh, tạo điều kiện, cơ sở mới, động lực mới để tỉnh phát triển.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, về tình hình phát triển KTXH tỉnh Vĩnh Long những tháng đầu năm 2026, một trong những điểm đáng chú ý là thu ngân sách tính đến ngày 15/5 đạt 47,38% dự toán được giao; trong đó, thu nội địa đạt 47,24% dự toán.

Nông lâm thủy sản tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục phát triển. Xuất siêu khoảng 726,22 triệu USD. Công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai hiệu quả.

Giải ngân vốn đầu tư công (đến ngày 21/5/2026) đạt 15,16% kế hoạch; nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, trong đó có nhiều hạng mục/dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả. Đến nay, toàn tỉnh có 780 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 266.775 tỷ đồng và 182 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 5.893,32 triệu USD.

Việc vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp được tập trung triển khai. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm chỉ đạo thực hiện; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao.

Tỉnh có 22 dự án tồn đọng kéo dài đã cập nhật lên Hệ thống 751, trong đó 12 dự án đã được xử lý hoặc đã có cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai; 10 dự án đang tiếp tục rà soát, xử lý, trong đó có 8 dự án thuộc thẩm quyền của địa phương.

Quyết tâm cao nhất và kế hoạch cụ thể để đạt tăng trưởng 2 con số

Phát biểu kết luận, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đáng khích lệ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Đặc biệt, sau khi sáp nhập, sắp xếp địa giới hành chính, Vĩnh Long đã nỗ lực rất lớn, bộ máy mới vận hành cơ bản ổn định, thông suốt.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, trong đó nhiều vấn đề tỉnh hoàn toàn có thể chủ động xử lý. Theo đó, tăng trưởng kinh tế quý I/2026 của tỉnh đạt 5,3%, thấp hơn nhiều kịch bản đề ra (9,35%) và tăng trưởng chung cả nước (7,83%); thu ngân sách chưa bền vững, chưa đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên.

Cùng với đó, quy mô, năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn yếu. Giải ngân đầu tư công còn chậm. Thu hút đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và lĩnh vực năng lượng còn rất hạn chế. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là hạ tầng giao thông trọng yếu. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Chất lượng khám chữa bệnh một số nơi còn thấp. Tỉ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều khu vực vẫn còn khó khăn. Năng lực, chất lượng cán bộ ở một số sở, ngành, phường, xã chưa đáp ứng yêu cầu.

Đánh giá đây là những hạn chế, khó khăn làm ảnh hưởng tới tốc độ, chất lượng tăng trưởng và phát triển của tỉnh, cần quyết tâm tháo gỡ, Thủ tướng nêu rõ, địa bàn ĐBSCL nói chung và Vĩnh Long nói riêng còn nhiều khó khăn, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhưng đồng thời càng khó khăn càng phải nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, quyết tâm cao nhất trong thời gian tới để đạt mục tiêu đã đề ra cho năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Thủ tướng chỉ rõ, nội dung mà tỉnh Vĩnh Long cần đặc biệt quan tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đó là tư duy hành động, đổi mới sáng tạo về phương pháp, cách làm, không thụ động mà rất chủ động, đề xuất Trung ương các cơ chế kiến tạo phát triển mà tỉnh có năng lực và thẩm quyền thực hiện, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long mới hình thành trên cơ sở 3 tỉnh cũ, cần thống nhất về ý chí và hành động vì sự nghiệp chung.

Thủ tướng yêu cầu quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thủ tướng nêu rõ, phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ, xây dựng kịch bản, kế hoạch chi tiết, giao chỉ tiêu định lượng cho từng lĩnh vực, các sở, ngành, cơ quan, các xã, phường với kết quả đầu ra, trách nhiệm cụ thể, tính toán, bố trí nguồn lực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Tỉnh cần tập trung chủ động rà soát nội dung quy hoạch tỉnh (đã được phê duyệt điều chỉnh tháng 1/2026) và hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch các phân khu, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL (đã phê duyệt tháng 4/2026), hoàn thành trong quý II/2026; trên cơ sở đó phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi đầu tư và triển khai các dự án.

"Để triển khai các dự án cụ thể, cần tính toán nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, từ nguồn vốn xã hội, những gì thuộc thẩm quyền của tỉnh thì tỉnh chủ động quyết định, với các dự án thuộc thẩm quyền của Trung ương tỉnh phải phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành để triển khai với kế hoạch, lộ trình rất chi tiết và quyết tâm rất cao", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là quy mô dân số lớn (trên 3,3 triệu người, đứng thứ 9 cả nước). Nếu chỉ chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp truyền thống thì không thể có tăng trưởng nhanh, mạnh; vì vậy, cần tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, đẩy mạnh đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số", người đứng đầu Chính phủ nêu rõ.

Nghiên cứu triển khai sớm các tuyến cao tốc CT33, CT36

Cùng với đó, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp giá trị cao, xanh và tuần hoàn; hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất – chế biến – logistics – tiêu thụ. Đáng chú ý, Thủ tướng lấy ví dụ với quả sầu riêng, hiện có rất nhiều điểm nghẽn liên quan cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch…, ảnh hưởng rất lớn; Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xử lý dứt điểm các vấn đề này để đẩy mạnh xuất khẩu.

Lưu ý tỉnh cần thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, Thủ tướng cũng cho biết Trung ương đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp, đồng thời đề xuất sửa đổi Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng khả thi hơn.

Cùng với đó, nêu rõ Vĩnh Long cần phát triển đột phá hạ tầng giao thông và logistics trên cơ sở đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, nhất là các tuyến liên vùng, liên tỉnh và có giá trị lan tỏa, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng cân đối nguồn lực, trực tiếp làm việc với tỉnh nghiên cứu điều chỉnh tiến độ để triển khai sớm các tuyến cao tốc CT33 (TPHCM-Tiền Giang-Bến Tre-Trà Vinh-Sóc Trăng), CT36 (Hồng Ngự-Trà Vinh)… Tỉnh rà soát, cương quyết thu hồi các mỏ nguyên vật liệu xây dựng thực hiện không đúng quy định để bảo đảm nguyên vật liệu cho các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh tập trung phát triển năng lượng tái tạo; Bộ Công Thương khẩn trương bổ sung, cập nhật Quy hoạch Điện VIII và làm việc với các tỉnh ĐBSCL để kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực này với cơ chế phù hợp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa sông nước; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc thù địa phương; gắn với triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn bảo đảm thực hiện yêu cầu về hạch toán KTXH, đánh giá hiệu quả đầu tư trước khi phân bổ vốn; thực hiện nghiêm quy định giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Tiếp tục tổng rà soát, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài thuộc thẩm quyền của địa phương.

Quyết liệt rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phong cách làm việc của các sở, ngành và cấp xã. Bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ; tổng rà soát, đánh giá biên chế, chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở để kịp thời kiện toàn, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai tốt việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí người hoạt động không chuyên trách.

Yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành khi triển khai các chương trình công nghệ chiến lược gắn với thương mại hóa phải chủ động chuyển giao sản phẩm cho địa phương, nhất là những địa bàn khó khăn.

Cùng với đó, tỉnh cần đặc biệt quan tâm giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học và đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp; phối hợp với các bộ, ngành trong sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần và bố trí ngân sách điều trị bệnh, đặc biệt cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng phát triển y tế cơ sở, phối hợp với Bộ Y tế để ưu tiên phát triển các bệnh viện trên địa bàn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; xây dựng nhà ở xã hội. Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã phản hồi về các đề xuất của Vĩnh Long liên quan điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo hướng bổ sung năng lượng tái tạo; đầu tư các tuyến cao tốc CT33, CT36 và nâng cấp các quốc lộ; điều chỉnh Quy hoạch không gian biển quốc gia để tập trung phát triển kinh tế biển, đặc biệt là Khu kinh tế Định An; các dự án điện gió ngoài khơi; đánh giá, tổng kết các chính sách thí điểm đã áp dụng thành công tại các tỉnh, thành phố để nhân rộng ra cả nước…

Cho ý kiến về nhiều nội dung cụ thể, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu nội dung kiến nghị của tỉnh Vĩnh Long để phối hợp xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

