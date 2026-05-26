Hải Phòng luôn tạo điều kiện để mô hình ứng dụng KHCN triển khai thuận lợi

TS Trịnh Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng nhấn mạnh như trên khi phát biểu tại chương trình triển khai hợp tác dự án KOICA IBS giữa Hợp tác xã Đầu tư Phát triển Sông Giá với công ty TNHH Eco Hopia và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), sáng 26/5 tại phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng.

Dự án nhằm triển khai các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, xử lý môi trường và phát triển bền vững tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đánh giá cao về những thành tựu khoa học công nghệ của Hàn Quốc nói chung và của Công ty TNHH Eco-Hopia nói riêng, sự chủ động của Hợp tác xã Đầu tư Phát triển Sông Giá đã nhạy bén khi kết nối, học hỏi để mang những công nghệ tiên tiến mang tầm quốc tế về áp dụng, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng Trịnh Văn Thiện khẳng định sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện kết nối, phối hợp để các mô hình đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ như dự án KOICA IBS được triển khai thuận lợi và bám rễ sâu vào thực tế.

Theo TS Trịnh Văn Thiện, hiện nay, Hải Phòng nói riêng đang đối mặt với những vấn đề đặt ra trong phát triển nông nghiệp và môi trường như: Gia tăng lượng chất thải hữu cơ; ô nhiễm môi trường; suy giảm chất lượng đất sản xuất; cũng như yêu cầu chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, sạch và phát triển bền vững. Đặc biệt, việc xử lý các nguồn sinh khối hữu cơ như bèo tây, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải hữu cơ đang đặt ra nhu cầu rất lớn về các giải pháp xử lý hiệu quả, thân thiện với môi trường, đồng thời có khả năng tái tạo giá trị kinh tế.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng Trịnh Văn Thiện gợi mở các mô hình hợp tác theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học; tái chế tài nguyên hữu cơ; giảm phát thải; phát triển kinh tế tuần hoàn; nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp là những định hướng rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Khẳng định Hải Phòng là địa phương đã có nhiều mô hình thành công trong triển khai phát triển nông nghiệp xanh, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP, tuy nhiên quy mô các mô hình còn khiêm tốn và tự phát, Chủ tịch Hội nông dân TP Hải Phòng kỳ vọng sự hợp tác quốc tế lần này là một giải pháp mang tính đột phá, có thể nâng tầm và chuẩn hóa những mô hình sẵn có này lên một quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn.

Theo TS Trịnh Văn Thiện, Hàn Quốc là quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, đặc biệt là các giải pháp xử lý sinh khối và nông nghiệp sạch. Viện KIST và Công ty ECO-HOPIA đang sở hữu những công nghệ cao.

Ông nhấn mạnh quan điểm thực tế “Công nghệ dù có tiên tiến đến đâu, nếu không phù hợp với túi tiền, với trình độ và thói quen sản xuất của người nông dân bản địa, thì công nghệ đó vẫn nằm trên bệ phóng”. Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng lưu ý trong quá trình hoàn thiện Biên bản ghi nhớ (MOU) và triển khai dự án, tôi rất mong các chuyên gia Hàn Quốc và ban lãnh đạo HTX Sông Giá sẽ cùng đào sâu nghiên cứu để bản địa hóa công nghệ, làm sao để các quy trình vận hành trở nên đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để người nông dân bình thường cũng có thể làm chủ được.

Cùng với đó cần chứng minh bằng hiệu quả kinh tế. Theo TS Trịnh Văn Thiện, mô hình bảo vệ môi trường là rất quý, nhưng nó phải giúp người nông dân tăng thu nhập, cắt giảm được chi phí sản xuất. Khi người dân thấy có lời, thấy cuộc sống tốt lên, họ sẽ tự động làm theo mà không cần ai phải thúc ép. Đồng thời, có khả năng nhân rộng “Sông Giá sẽ là viên gạch đầu tiên, là mô hình trình diễn. Từ hiệu quả nơi đây, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, nhân rộng ra các địa phương khác của Hải Phòng”, ông Thiện nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng khẳng định, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng luôn giữ vững tôn chỉ đồng hành, bảo vệ và nâng cao giá trị cho người nông dân và không đứng ngoài cuộc. Với trách nhiệm của mình, Hội Nông dân thành phố sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện kết nối, phối hợp để các mô hình đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ như dự án KOICA IBS này được triển khai thuận lợi và bám rễ sâu vào thực tế. Đồng thời tin tưởng với tâm huyết của HTX Sông Giá, với năng lực công nghệ của ECO-HOPIA, Viện KIST, sự kết hợp này sẽ mở ra một chương mới cho nông nghiệp tuần hoàn tại Hải Phòng.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng cùng đại diện Công ty TNHH Eco Hopia và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tham quan khu vực sử dụng nguồn sinh khối dư thừa trên sông - bèo lục bình để ủ thành mùn hữu cơ của HTX Sông Giá.

Tại buổi làm việc, bà Đỗ Thị Thúy Hà, Giám đốc Hợp tác xã Đầu tư Phát triển Sông Giá cho biết, hiện mỗi ngày thành phố Hải Phòng phát sinh khoảng 3.300 tấn rác thải, trong đó 70-80% là rác hữu cơ. Cùng với đó, lượng bèo tây trên sông cũng đang là một vấn nạn gây tắc dòng chảy và ô nhiễm.

Hợp tác xã Đầu tư Phát triển Sông Giá là đơn vị đang sử dụng giải pháp sinh học để xử lý các vấn nạn về môi trường với đầu vào là bèo tây, rác thải hữu cơ và phụ phẩm từ nông nghiệp. Trong 5 năm qua, hợp tác xã đã xây dựng được 3 mô hình và góp phần tạo ra sản phẩm phân bón và chế phẩm vi sinh xử lý rác.

“Tuy nhiên, công nghệ hiện tại chưa đủ mạnh để mở rộng quy mô xử lý, do đó, hợp tác xã mong muốn sẽ phát triển hợp tác quốc tế để hiện đại hóa công nghệ giúp xử lý hiệu quả các vấn nạn về môi trường cho địa phương. Chúng tôi tin tưởng nếu việc hợp tác thuận lợi, công nghệ phù hợp với địa phương thì sẽ mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế tuần hoàn”, đại diện Hợp tác xã Đầu tư Phát triển Sông Giá chia sẻ.

Vùng sản xuất giun quế của HTX Sông Giá tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng.

Ông Wonbae Kim - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Eco-Hopia cho biết, là doanh nghiệp hàng đầu tại Hàn Quốc về năng lượng sinh học, khi tìm kiếm đối tác tại Việt Nam, doanh nghiệp không chỉ giúp hợp tác xã và Hải Phòng giải quyết những vấn đề môi trường đang gặp phải mà điều mong muốn lớn nhất của doanh nghiệp khi triển khai dự án là mang được công nghệ tiên tiến sang chuyển giao tại Việt Nam, giúp Việt Nam làm chủ công nghệ để hướng tới mục tiêu phát triển nền nông nghiệp Việt Nam bền vững.

