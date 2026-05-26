Ngày 26/5, tại thành phố Hải Phòng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hải Phòng cùng các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề: “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương chủ trì hội thảo

Chủ trì hội thảo có các ông: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước

Hội thảo là Diễn đàn khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cung cấp luận cứ lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đang chủ trì xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trình Ban Chấp hành Trung ương. Vì vậy, hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, đóng góp luận cứ lý luận và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu chiến lược và xây dựng đề án trình Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, mô hình phát triển đất nước đã từng bước được hoàn thiện, đưa Việt Nam từ một nền kinh tế kém phát triển trở thành một trong những nền kinh tế năng động, có quy mô GDP đứng thứ 32 thế giới năm 2025, nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng hiện nay vẫn bộc lộ nhiều hạn chế khi còn phụ thuộc nhiều vào vốn, lao động và khai thác tài nguyên; năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh chưa cao; năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ còn hạn chế.

Từ đó, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã vượt ra khỏi phạm vi động lực kinh tế đơn thuần để trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia, tự chủ chiến lược và an ninh phát triển. Vì vậy, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định yêu cầu đổi mới mô hình phát triển theo hướng hiện đại, xanh, số và dựa trên tri thức; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số, công dân số; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; hình thành các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa lý luận, thực tiễn

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, việc tổ chức Hội thảo tại Hải Phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, góp phần làm rõ các định hướng lớn, cơ chế, chính sách và giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội thảo

Thông tin nhanh một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương từ ngày 1/7/2025, Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, vị thế quan trọng hơn và dư địa phát triển mạnh mẽ hơn. Thành phố hiện có diện tích gần 3.200 km², dân số hơn 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc. Năm 2025, GRDP của Hải Phòng tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương; là địa phương duy nhất duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP ở mức hai con số.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP quý I tăng 11,21%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 78 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 18,3 tỷ USD; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 59 triệu tấn. Hải Phòng cũng đứng thứ 3 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh DTI, xếp thứ 4 về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII và tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX và Chỉ số hài lòng của người dân SIPAS năm 2025.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, thành phố xác định không chỉ là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hiện đại mà còn phải trở thành cực tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong trong đổi mới mô hình phát triển và nâng cao năng lực quản trị hiện đại. Hải Phòng đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm; đưa tỷ trọng kinh tế số chiếm trên 35% GRDP vào năm 2030; xây dựng thành phố trở thành trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ biển của cả nước.

“Thành phố Hải Phòng mong muốn và tin tưởng hội thảo sẽ góp phần làm rõ thêm những vấn đề lớn: Làm thế nào để thể chế thực sự mở đường đổi mới sáng tạo? Làm thế nào để dữ liệu trở thành nguồn lực phát triển? Làm thế nào để doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo? Làm thế nào để khoa học, công nghệ thực sự đi vào từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương?”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, khẳng định những ý kiến tâm huyết, những gợi mở chiến lược tại hội thảo giúp Hải Phòng có thêm cơ sở hoàn thiện tư duy phát triển, nâng cao năng lực quản trị và hiện thực hóa khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mới nhằm nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững đất nước.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mô hình phát triển mới của Việt Nam phải lấy con người làm trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực của sự phát triển; phát triển nhanh nhưng bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là động lực tăng trưởng mà phải được tích hợp với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới mô hình quản trị quốc gia.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung như: một số định hướng lớn về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2045; chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và hàm ý chính sách đối với Việt Nam; 5 giải pháp để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững 20 năm, 2026- 2045, trở thành nước giàu mạnh, phát triển bền vững, người dân hạnh phúc trong thế kỷ XXI; xây dựng và triển khai mô hình phát triển thành phố Hải Phòng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam; khuyến nghị đối với Việt Nam trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích và đóng góp ý kiến nhằm làm sâu sắc hơn các trụ cột cấu thành mang tính chất nền tảng của mô hình tổng quát. Theo đó, mô hình tổng quát gồm 5 thành tố chính: quản trị quốc gia; phát triển kinh tế; quản trị phát triển văn hóa, xã hội; quản trị phát triển môi trường; đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

Theo chương trình, Hội thảo có 5 tham luận chính cùng phiên thảo luận mở với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đại diện tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 tham luận chất lượng của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia và tổ chức quốc tế gửi tới Hội thảo.

Xây dựng và triển khai mô hình phát triển thành phố Hải Phòng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Tham luận tại hội thảo, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng lựa chọn mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó lấy con người làm trung tâm, tri thức và công nghệ làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, quản trị hiện đại làm công cụ tạo lợi thế cạnh tranh và các không gian phát triển chiến lược của thành phố làm nơi hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng mới. Thành phố Hải Phòng xác định 4 trụ cột chiến lược của mô hình mới: một là, tái cấu trúc kinh tế dựa trên công nghệ cao; hai là, kinh tế số và logistics thông minh; ba là, quản trị đô thị dựa trên dữ liệu; bốn là, mở rộng thí điểm ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, ứng dụng mới và giải pháp thông minh để người dân được hưởng thụ các dịch vụ, tiện ích tốt nhất. Để hiện thực mục tiêu này, thành phố Hải Phòng tập trung vào 6 nhóm giải pháp chủ yếu. Thành phố Hải Phòng kiến nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các bộ, ngành đề nghị Chính phủ sớm ban hành khung pháp lý quốc gia đồng bộ về quản trị, chia sẻ dữ liệu và an toàn thông tin để địa phương có căn cứ triển khai vững chắc. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục cho Hải Phòng thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội về thu hút đầu tư trong lĩnh vực khoa học, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Các bộ, ngành tạo điều kiện hỗ trợ Hải Phòng kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế, các tập đoàn công nghệ toàn cầu thông qua các chương trình hợp tác cấp quốc gia.

>>> Mời độc giả xem thêm video bạo lực học đường không chỉ dừng ở bản kiểm điểm:

​