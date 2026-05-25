Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thiên Tuấn

Sáng 25/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, ngày 21/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 919/QĐ-TTg tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: VGP.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh ngày 7/11/1983, quê Hà Nội, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Công nghệ thông tin. Ông từng giữ các vị trí: Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 11/2020 - 8/2024, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia.

Từ tháng 8/2024 đến 6/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025; từ tháng 9/2024 đến 6/2025 là Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 7/2025, ông là Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tháng 1/2026 được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Thêm nhiều ứng cử viên ĐBQH khoá XVI từ các bộ, ngành

100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 16/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Bộ đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hà Nội công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Sáng 25/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Ban Bí thư quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đối với các ông: Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy, Thiếu tướng, cán bộ công an biệt phái (nguyên Phó giám đốc Công an thành phố); Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng.

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Tại hội thảo “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết có thể khái quát 8 đặc trưng chủ của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng

Sáng nay (20/05) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá nguồn lực phục vụ phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.