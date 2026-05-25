Sáng 25/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, ngày 21/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 919/QĐ-TTg tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: VGP.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh ngày 7/11/1983, quê Hà Nội, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Công nghệ thông tin. Ông từng giữ các vị trí: Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 11/2020 - 8/2024, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia.

Từ tháng 8/2024 đến 6/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025; từ tháng 9/2024 đến 6/2025 là Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 7/2025, ông là Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tháng 1/2026 được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.