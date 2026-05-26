Thư chúc mừng cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có thư chúc mừng gửi tới các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Hồi giáo Việt Nam dịp Đại lễ Raya Eidil Adha.

Nhân Đại lễ Raya Eidil Adha năm 1448.HL/2026 Dương lịch, ngày 26/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có thư chúc mừng gửi tới các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Hồi giáo Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. (Ảnh: TTXVN).

Nội dung bức thư như sau:

"Nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha đang đến với cộng đồng Hồi giáo, trong không khí ấm áp và thân tình đoàn kết, hòa chung niềm vui của các tầng lớp nhân dân trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo tại Việt Nam.Năm qua, đất nước ta tiếp tục có bước phát triển mới, tạo tiền đề để vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ đan xen thách thức, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Hồi giáo Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế được nâng cao.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của đồng bào Hồi giáo Việt Nam vào thành tựu chung của đất nước trong thời gian qua.

Đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn và tin tưởng rằng, các Ban Đại diện, Ban Quản trị, các Thánh đường, các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội góp phần cùng nhân dân cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chúc toàn thể đồng bào Hồi giáo trong nước đón Đại lễ Raya Eidil Adha và Năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và thành công.Chào thân ái và đoàn kết!"./.