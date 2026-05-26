Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thư chúc mừng cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có thư chúc mừng gửi tới các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Hồi giáo Việt Nam dịp Đại lễ Raya Eidil Adha.

PV

Nhân Đại lễ Raya Eidil Adha năm 1448.HL/2026 Dương lịch, ngày 26/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có thư chúc mừng gửi tới các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Hồi giáo Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. (Ảnh: TTXVN).

Nội dung bức thư như sau:

"Nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha đang đến với cộng đồng Hồi giáo, trong không khí ấm áp và thân tình đoàn kết, hòa chung niềm vui của các tầng lớp nhân dân trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo tại Việt Nam.Năm qua, đất nước ta tiếp tục có bước phát triển mới, tạo tiền đề để vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ đan xen thách thức, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Hồi giáo Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế được nâng cao.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của đồng bào Hồi giáo Việt Nam vào thành tựu chung của đất nước trong thời gian qua.

Đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn và tin tưởng rằng, các Ban Đại diện, Ban Quản trị, các Thánh đường, các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội góp phần cùng nhân dân cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chúc toàn thể đồng bào Hồi giáo trong nước đón Đại lễ Raya Eidil Adha và Năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và thành công.Chào thân ái và đoàn kết!"./.

#Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài #Đại lễ Raya Eidil Adha #Hồi giáo tại Việt Nam

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Xem chi tiết

Chính trị

Toàn cảnh phiên làm việc đầu tiên Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Chiều 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bước vào phiên làm việc đầu tiên.

a1.jpg
Tham dự Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X; Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa X; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X.
46180336655402744813.jpg
Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các đồng chí đại biểu các Ban, Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương; các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Xem chi tiết

Chính trị

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trọng thể từ ngày 11 đến ngày 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Ngày 13/5, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trọng thể từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Các chuyên gia cảnh báo tin giả và thông tin xấu độc trên không gian mạng đang tác động mạnh đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông tin tích cực để ngăn chặn hiệu quả.

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

“Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Các chuyên gia cảnh báo tin giả và thông tin xấu độc trên không gian mạng đang tác động mạnh đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông tin tích cực để ngăn chặn hiệu quả.

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

“Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Tại hội thảo “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết có thể khái quát 8 đặc trưng chủ của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN).