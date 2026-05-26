Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng dịp Đại lễ Phật đản 2026

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài vừa gửi thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 – Phật lịch 2570.

Hải Ninh

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 – Phật lịch 2570, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc mừng Chư tôn đức Giáo phẩm, toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử Phật giáo Việt Nam.

7777.jpg
Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng đăng nội dung thư Chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 – Phật lịch 2570:

“Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026 diễn ra trong không khí đất nước Ta vừa tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức nhiều sự kiện lớn: Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2026).

Hoà trong niềm vui chung của đất nước, của Giáo hội và chào đón Đại lễ Phật đản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới chư tôn đức Giáo phẩm, quý vị tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong thời gian qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có sự tham gia đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện, vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế được nâng cao.

Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, tích cực xây dựng và phát triển đất nước, bồi đắp đạo đức xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử vào những thành tựu phát triển chung của đất nước.

11.jpg
22.jpg

Đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, tôi tin tưởng rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đồng bào Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc” quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Kính chúc chư tôn đức Giáo phẩm, quý vị tăng ni, cư sĩ, Phật tử và toàn thể đồng bào Phật tử mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo.

Chào thân ái và đoàn kết!"

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an cảnh báo khẩn: Chiêu lừa tích hợp sổ đỏ vào VNEID đánh cắp toàn bộ tài khoản ngân hàng.

#Phật đản #Chủ tịch MTTQ #Giáo hội Phật giáo #đại lễ 2026 #đoàn kết dân tộc

Bài liên quan

Chính trị

Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Trong các ngày 11, 12, 13/5/2026 tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trọng thể.

Trong các ngày 11, 12, 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trọng thể với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển.

46180336655402744813.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trọng thể với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển.
Xem chi tiết

Chính trị

Chính phủ đánh giá cao điểm mới, đột phá của MTTQ Việt Nam

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chính phủ đồng tình và đánh giá cao những điểm mới, đột phá mà Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VGP).

Xem chi tiết

Chính trị

6 chức sắc tôn giáo trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI mà Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố, có 6 chức sách tôn giáo trúng cử.

Theo danh sách Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ngày 21/3, có 6 chức sách tôn giáo trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm:

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (ông Đặng Minh Châu), Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ủy viên Hội đồng tư vấn về tôn giáo; Phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Các chuyên gia cảnh báo tin giả và thông tin xấu độc trên không gian mạng đang tác động mạnh đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông tin tích cực để ngăn chặn hiệu quả.

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

“Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Các chuyên gia cảnh báo tin giả và thông tin xấu độc trên không gian mạng đang tác động mạnh đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông tin tích cực để ngăn chặn hiệu quả.

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

“Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Tại hội thảo “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết có thể khái quát 8 đặc trưng chủ của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN).