Bộ Công Thương: Chưa nhận được khiếu nại nào về chất lượng xăng E10

Bộ Công Thương chưa nhận được khiếu nại nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ.

Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày 26/5, Bộ Công Thương đã báo cáo quá trình xây dựng và ban hành thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn của Chính phủ, góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10

Ngay khi Thông tư 50 được ban hành, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có liên quan… triển khai ngay các nội dung của Thông Tư như: chuẩn bị nguồn cung xăng khoáng, E100; chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu chứa, phối trộn E10; nâng cấp, chuẩn bị hạ tầng phân phối xăng E10 đến người tiêu dùng…

Thông tin về các vấn đề trên, Bộ Công Thương cho biết, về nguồn cung etanol (E100), với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu m³/tháng, thì lượng E100 cần khoảng 100.000 m3/tháng, từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 m3/tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 m3/tháng về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn.

Về năng lực phối trộn, ghi nhận từ báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, tính đến ngày 23/4/2026, cả nước có 13/26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học, trong đó, có 03 doanh nghiệp, với công suất phối trộn là Petrolimex 455.000 m3/tháng (đang mở rộng lên 550.000 m3/tháng); PVOil 320.000 m3/tháng; Công ty TNHH MTV dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro) 120.000 m3/tháng.

Tổng công suất của 3 doanh nghiệp trên là khoảng 890.000 m³/tháng. Với mức tiêu thụ xăng trung bình khoảng 1 triệu m3/tháng, năng lực phối trộn của 3 đơn vị đã được cấp phép chiếm 89% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 100% là E10) và chiếm khoảng 96% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 85% là xăng E10 và 15% là xăng E5); Có 10 doanh nghiệp đang chờ được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10 với công suất khoảng 297.600 m3/tháng.

Như vậy, nếu thêm 10 doanh nghiệp nói trên được cấp phép pha chế, phối trộn thì công suất pha chế, phối trộn của cả 13 doanh nghiệp đạt khoảng 1.178.600 m3/tháng, vượt nhu cầu pha chế, phối trộn (1 triệu m3/tháng) cho cung ứng xăng E5, E10 trong cả nước.

Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Bình Sơn cũng có thể thực hiện phối trộn xăng sinh học E5, E10 với công suất khoảng 20.000 - 40.000 m3/tháng trong tháng 5/2026 và 70.000 - 90.000 m3/tháng từ tháng 6/2026 khi có yêu cầu.

Về hạ tầng phân phối đến người tiêu dùng, theo Bộ Công Thương, hạ tầng phân phối xăng dầu là khâu cuối trong chuỗi cung ứng, giữ vai trò quyết định trong việc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường. Khác với sản xuất và phối trộn, hệ thống phân phối hiện nay đã được đầu tư đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, gồm kho đầu mối, tổng kho, cửa hàng bán lẻ và hệ thống logistics. Vì vậy, việc chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang E10 chủ yếu là nâng cấp, điều chỉnh vận hành, không đòi hỏi đầu tư hạ tầng mới quy mô lớn.

Thực tế, toàn bộ hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5RON92, nên về cơ bản, có thể tiếp nhận và phân phối E10 mà không gặp trở ngại lớn về kỹ thuật. Tuy nhiên, các bồn chứa, cột bơm, đường ống và phương tiện vận chuyển đang dùng cho xăng khoáng RON95 hiện nay phải thực hiện làm sạch xăng khoáng đang có, cải tạo nâng cấp để phù hợp với xăng E10RON95, do đó, phát sinh chi phí và có thể gián đoạn tạm thời hoạt động kinh doanh.

Hệ thống phân phối tới người dùng xăng của các doanh nghiệp lớn về cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong xử lý các vấn đề nêu trên như hai doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và PVOil hiện đang chiếm khoảng 70 - 75% thị phần bán lẻ xăng dầu. PVOil đã thử nghiệm phân phối E10 tại Hà Nội và Hải Phòng từ đầu tháng 8/2025 và chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày 15/5/2026; Petrolimex thử nghiệm bán E10 tại một số cửa hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và chính thức phân phối trên toàn hệ thống từ ngày 20/5/2026. Có thể nói, các doanh nghiệp lớn đã vào cuộc và các đơn vị còn lại cũng đang chuẩn bị các phương án để tham gia lộ trình.

Thực tế phân phối xăng E5 trên toàn quốc từ tháng 1/2028 và thử nghiệm cũng như phân phối xăng E10 từ tháng 8/2025 ở một số địa phương và từ giữa tháng 5/2026 trên phạm vi toàn quốc của PVOil và Petrolimex như nêu trên, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.

Sử dụng xăng sinh học là cần thiết

Theo Bộ Công Thương, sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn của Chính phủ, đã triển khai từ năm 2012 bằng Quyết định 53 của Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh về định hướng phát triển nền kinh tế xanh, cacbon thấp, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để phát triển bền vững và góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là rất cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại cuộc họp cho biết, việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác. Thứ trưởng Tân cho biết, theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho hay, qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô xe máy, tất cả các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10.

Liên quan đến chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, cần phải quan tâm đến một số chỉ tiêu. Thứ nhất, xăng gốc phối trộn với etanol; thứ hai, tỷ trọng phối trộn để đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; thứ ba, kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở phối trộn cũng như các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cùng với đó, phải triển khai thường xuyên tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng để kịp thời cùng với các lực lượng chức năng xử lý ngay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã cung cấp thêm thông tin và đặc biệt có sự tham gia, hỗ trợ của các chuyên gia để phân tích, đánh giá tác động cũng như hiệu quả của sản phẩm. Bộ sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng ghi nhận, trong suốt quá trình xây dựng và triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các đơn vị truyền thông, báo chí trong cả nước. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương mong rằng, khi lộ trình nhiên liệu sinh học chính thức được thực hiện trên toàn quốc, các đơn vị truyền thông, báo chí trong cả nước tiếp tục đồng hành, đưa thông tin chính xác về ý nghĩa của xăng sinh học, việc sử dụng xăng sinh học đến người dùng xăng và toàn xã hội để tạo sự đồng thuận, ủng hộ một chủ trương có nhiều ý nghĩa về môi trường và kinh tế xã hội, an ninh năng lượng của Đảng và Chính phủ.

Theo Bộ Công Thương, việc tăng cường sử dụng xăng sinh học có nhiều ý nghĩa như: Giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác; Phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, từ các vùng trồng cây nguyên liệu (sắn, ngô, mía), sử dụng phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ, chấu), tận dụng sinh khối (sản phẩm lâm nghiệp), đến xây dựng các nhà máy sản xuất etanol (E100), qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tạo đầu ra ổn định cho nông sản; Phát triển nhiên liệu có khả năng tái tạo, giảm phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu hóa thạch có nhiều nguy cơ đứt gãy nguồn cung do xung đột địa chính trị và xung đột vũ trang khá phổ biến trên thế giới; Góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải ròng khí CO 2 về “0” vào năm 2050 của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

