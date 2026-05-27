Việt Nam – Singapore: Từ niềm tin chiến lược đến tiếng nói trách nhiệm vì hòa bình khu vực

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến 31/5/2026 và việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La không chỉ là một hoạt động đối ngoại cấp cao, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong việc cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore, đồng thời khẳng định vị thế, bản lĩnh và trách nhiệm của Việt Nam trong cấu trúc an ninh – phát triển đang định hình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Cụ thể hóa Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore trong giai đoạn phát triển mới

Có những chuyến thăm ngoại giao mang ý nghĩa của một nghi lễ chính trị, nhưng cũng có những chuyến thăm vượt lên khuôn khổ nghi lễ để trở thành một thông điệp chiến lược. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thuộc về trường hợp thứ hai. Nó diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Singapore đã đi qua hơn nửa thế kỷ phát triển, được nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2013 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025, mở ra một không gian hợp tác mới, sâu hơn, rộng hơn và gắn chặt hơn với tương lai phát triển của cả hai quốc gia.

Điểm đáng chú ý là quan hệ Việt Nam – Singapore không phải là mối quan hệ được xây dựng trên những khẩu hiệu đẹp, mà được chứng minh bằng những kết quả rất cụ thể. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 97 tỷ USD. Hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, từ mô hình VSIP đầu tiên đến mạng lưới trải rộng tại nhiều địa phương, đã trở thành biểu tượng sinh động của lòng tin, hiệu quả hợp tác và tầm nhìn dài hạn giữa hai nước.

Nhưng ý nghĩa của chuyến thăm lần này không chỉ nằm ở việc củng cố những thành quả đã có. Điều quan trọng hơn là hai nước đang cùng đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị mới. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam cần những đối tác không chỉ có vốn, mà còn có tri thức quản trị, công nghệ, tài chính hiện đại, kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính, đô thị thông minh, kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Singapore, với thế mạnh đặc biệt trong các lĩnh vực này, là một đối tác có tính bổ trợ rất cao đối với Việt Nam.

Vì vậy, chuyến thăm có thể được nhìn nhận như một bước chuyển từ “hợp tác hiệu quả” sang “cộng hưởng chiến lược”. Những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ xanh, tài chính, logistics, đô thị thông minh, đào tạo nhân lực chất lượng cao không chỉ là nội dung hợp tác song phương, mà còn là những trụ cột để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Tuyên bố chung năm 2025 giữa hai nước cũng đã xác định rõ các hướng hợp tác trọng tâm, từ hòa bình, an ninh, ổn định quốc tế; kinh tế, kết nối; năng lượng xanh; phát triển nhân lực; công nghệ số, AI, an ninh mạng đến phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Từ góc nhìn văn hóa, quan hệ Việt Nam – Singapore còn có một chiều sâu đáng chú ý khác: đó là sự gặp gỡ giữa hai mô hình phát triển đều coi con người, tri thức, kỷ luật xã hội và năng lực quản trị là nguồn lực then chốt. Việt Nam có chiều sâu văn hóa, sức sống xã hội, quy mô thị trường và khát vọng vươn lên; Singapore có kinh nghiệm tổ chức phát triển, năng lực quản trị hiện đại và khả năng kết nối toàn cầu. Khi hai nguồn lực ấy gặp nhau, hợp tác song phương không chỉ tạo ra các dự án kinh tế, mà còn góp phần hình thành những chuẩn mực phát triển mới: xanh hơn, thông minh hơn, nhân văn hơn và có trách nhiệm hơn với khu vực.

Trong ý nghĩa đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore không chỉ là sự tiếp nối của quan hệ hữu nghị truyền thống, mà là một bước đi cụ thể để đưa Đối tác chiến lược toàn diện đi vào thực chất. Điều chúng ta kỳ vọng không chỉ là thêm các văn kiện hợp tác, mà là thêm các dòng chảy mới của tri thức, công nghệ, nhân lực, đầu tư chất lượng cao và niềm tin chiến lược. Một quan hệ đối tác toàn diện chỉ thực sự có giá trị khi nó giúp mỗi quốc gia mạnh hơn, tự chủ hơn, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Tại Đối thoại Shangri-La: tiếng nói Việt Nam về hòa bình, tự chủ và trách nhiệm

Nếu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore là điểm nhấn song phương, thì việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lại là điểm nhấn đa phương có ý nghĩa đặc biệt. Đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế tổ chức hằng năm tại Singapore, được xem là một trong những diễn đàn an ninh quan trọng hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, quy tụ lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, chuyên gia chiến lược và giới hoạch định chính sách quốc tế. Năm 2026, diễn đàn diễn ra từ ngày 29 đến 31/5 tại Singapore.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động phức tạp, một bài phát biểu dẫn đề tại Shangri-La không chỉ là một bài phát biểu ngoại giao. Đó là cơ hội để một quốc gia trình bày tầm nhìn chiến lược của mình trước cộng đồng quốc tế. Cạnh tranh nước lớn, xung đột khu vực, an ninh hàng hải, đứt gãy chuỗi cung ứng, an ninh công nghệ, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và các thách thức phi truyền thống đang làm cho môi trường phát triển của các quốc gia ngày càng bất định. Trong thế giới ấy, tiếng nói của những quốc gia có đường lối độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và đề cao hợp tác càng trở nên cần thiết.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề – bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn – cho thấy cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm đến vai trò, vị thế và quan điểm chính sách của Việt Nam. Điều đó không đến một cách ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình lâu dài Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; đồng thời giữ vững nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ở Shangri-La, điều thế giới chờ đợi từ Việt Nam không phải là một tiếng nói cực đoan, càng không phải là một sự lựa chọn bên này chống bên kia. Điều thế giới quan tâm là một tầm nhìn cân bằng, có trách nhiệm và có sức thuyết phục về cách thức các quốc gia, nhất là các nước vừa và nhỏ, có thể cùng nhau bảo vệ hòa bình, duy trì ổn định, củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác và xây dựng một cấu trúc khu vực bao trùm, dựa trên luật lệ. Đây cũng chính là tinh thần mà Việt Nam và Singapore từng tái khẳng định trong Tuyên bố chung năm 2025: đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Từ góc nhìn rộng hơn, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn là dịp để Việt Nam kể câu chuyện của mình với thế giới: câu chuyện về một dân tộc đã trải qua chiến tranh nên càng hiểu giá trị của hòa bình; một quốc gia đang phát triển nên càng thấm thía ý nghĩa của ổn định; một nền kinh tế hội nhập sâu rộng nhưng luôn coi tự chủ chiến lược là điều kiện sống còn; một thành viên ASEAN luôn mong muốn khu vực này không trở thành nơi đối đầu, mà là không gian đối thoại, hợp tác và cùng phát triển.

Ý nghĩa lớn nhất của chuyến thăm Singapore và bài phát biểu tại Shangri-La vì thế nằm ở sự kết nối giữa đối ngoại song phương và đối ngoại đa phương, giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm quốc tế, giữa phát triển và an ninh, giữa tự chủ và hợp tác. Việt Nam đến Singapore không chỉ để làm sâu sắc hơn một quan hệ đối tác quan trọng, mà còn để góp thêm một tiếng nói xây dựng vào những vấn đề lớn của khu vực và thế giới.

Trong kỷ nguyên mới, vị thế quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay sức mạnh vật chất, mà còn được đo bằng khả năng tạo dựng niềm tin, đề xuất giải pháp, kết nối lợi ích và lan tỏa giá trị. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La chính là một dấu mốc như vậy: dấu mốc của một Việt Nam tự tin hơn, chủ động hơn, trách nhiệm hơn; một Việt Nam kiên định vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; một Việt Nam biết bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, đồng thời góp phần kiến tạo môi trường ổn định cho khu vực và thế giới.

