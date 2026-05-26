Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Cần Thơ

Sáng 12/4, Lễ khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được long trọng tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công dự án. Cùng dự sự kiện có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.