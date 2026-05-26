Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng 2 cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Ban Bí thư kỷ luật Khai trừ Đảng ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Quảng Ninh và ông Điệp Văn Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ngày 26/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Bí thư nhận thấy, các ông: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Nguyễn Đức Thành

Hai cán bộ này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng

Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Chiều 20/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông cáo kỳ họp thứ 6 diễn ra các ngày 8, 20/5/2026, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở TW

Sáng nay 23/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì gặp mặt các đại biểu hoạt động chuyên trách ở TW, cán bộ, người lao động các cơ quan của Quốc hội.

Sáng nay, 23/2, trong không khí phấn khởi của ngày làm việc đầu tiên sau Tết Bính Ngọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì gặp mặt các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự gặp mặt các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hồ Long
Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Các chuyên gia cảnh báo tin giả và thông tin xấu độc trên không gian mạng đang tác động mạnh đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông tin tích cực để ngăn chặn hiệu quả.

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Các chuyên gia cảnh báo tin giả và thông tin xấu độc trên không gian mạng đang tác động mạnh đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông tin tích cực để ngăn chặn hiệu quả.

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

“Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Tại hội thảo “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết có thể khái quát 8 đặc trưng chủ của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN).