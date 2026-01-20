Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Xả kho' ảnh 10 năm trước, Châu Bùi khoe phong cách chấp mọi bộ lọc thời gian

Cộng đồng trẻ

'Xả kho' ảnh 10 năm trước, Châu Bùi khoe phong cách chấp mọi bộ lọc thời gian

Châu Bùi của 10 năm trước đã là một 'biểu tượng thời trang' chính hiệu với thần thái và gu ăn mặc cực kỳ mãn nhãn. 

Trầm Phương
Mạng xã hội gần đây lan rộng trào lưu chia sẻ lại hình ảnh, video và ký ức từ năm 2016. "Đu trend" nhìn lại những dấu mốc cũ, Châu Bùi đã khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi đăng tải loạt ảnh từ 10 năm trước lên trang cá nhân. Nhìn lại những khung hình này, người hâm mộ mới hiểu tại sao cô nàng lại có thể nhanh chóng trở thành một fashionista hàng đầu Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Mạng xã hội gần đây lan rộng trào lưu chia sẻ lại hình ảnh, video và ký ức từ năm 2016. "Đu trend" nhìn lại những dấu mốc cũ, Châu Bùi đã khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi đăng tải loạt ảnh từ 10 năm trước lên trang cá nhân. Nhìn lại những khung hình này, người hâm mộ mới hiểu tại sao cô nàng lại có thể nhanh chóng trở thành một fashionista hàng đầu Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Ngay từ những năm 2014 - 2016, khi trào lưu "hot girl" môi mỏng, mắt bồ câu đang thịnh hành, Châu Bùi đã nổi lên như một làn gió mới với vẻ đẹp lệch chuẩn nhưng cực kỳ hút mắt. Cô sở hữu đôi mắt sắc lạnh, bờ môi dày gợi cảm và gương mặt góc cạnh đậm chất điện ảnh. (Ảnh: IGNV)
Ngay từ những năm 2014 - 2016, khi trào lưu "hot girl" môi mỏng, mắt bồ câu đang thịnh hành, Châu Bùi đã nổi lên như một làn gió mới với vẻ đẹp lệch chuẩn nhưng cực kỳ hút mắt. Cô sở hữu đôi mắt sắc lạnh, bờ môi dày gợi cảm và gương mặt góc cạnh đậm chất điện ảnh. (Ảnh: IGNV)
Trong những bức ảnh đen trắng được chia sẻ, thần thái của Châu Bùi (lúc đó mới chỉ 17, 18 tuổi) đã vô cùng chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Trong những bức ảnh đen trắng được chia sẻ, thần thái của Châu Bùi (lúc đó mới chỉ 17, 18 tuổi) đã vô cùng chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Dù là khi làm mẫu ảnh trong studio hay những khoảnh khắc đời thường, cô nàng luôn biết cách tận dụng góc mặt để tạo nên những khung hình đầy tính nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Dù là khi làm mẫu ảnh trong studio hay những khoảnh khắc đời thường, cô nàng luôn biết cách tận dụng góc mặt để tạo nên những khung hình đầy tính nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, khi nhìn lại tủ đồ của Châu Bùi 10 năm trước, nhiều người phải ngả mũ thán phục trước khả năng đón đầu xu hướng của cô. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, khi nhìn lại tủ đồ của Châu Bùi 10 năm trước, nhiều người phải ngả mũ thán phục trước khả năng đón đầu xu hướng của cô. (Ảnh: IGNV)
Những chiếc vòng cổ choker bản nhỏ hay bản to kết hợp cùng áo trễ vai, trang phục nhung đã tạo nên một hình ảnh Châu Bùi vừa nổi loạn, vừa kiêu kỳ. (Ảnh: IGNV)
Những chiếc vòng cổ choker bản nhỏ hay bản to kết hợp cùng áo trễ vai, trang phục nhung đã tạo nên một hình ảnh Châu Bùi vừa nổi loạn, vừa kiêu kỳ. (Ảnh: IGNV)
Từ những bộ bodysuit cắt xẻ táo bạo trong các bộ hình nghệ thuật đến phong cách street style đậm chất "cool girl" trên đường phố với áo khoác lông và bốt cao cổ, Châu Bùi chứng minh tư duy thẩm mỹ khác biệt của mình. (Ảnh: IGNV)
Từ những bộ bodysuit cắt xẻ táo bạo trong các bộ hình nghệ thuật đến phong cách street style đậm chất "cool girl" trên đường phố với áo khoác lông và bốt cao cổ, Châu Bùi chứng minh tư duy thẩm mỹ khác biệt của mình. (Ảnh: IGNV)
Không đóng khung trong hình tượng nữ tính, Châu Bùi thời điểm đó đã cực chuộng những chiếc áo tank-top in số, phối cùng quần denim shorts rách và kính mắt bản to - một phong cách năng động, khỏe khoắn nhưng vẫn rất sexy. (Ảnh: IGNV)
Không đóng khung trong hình tượng nữ tính, Châu Bùi thời điểm đó đã cực chuộng những chiếc áo tank-top in số, phối cùng quần denim shorts rách và kính mắt bản to - một phong cách năng động, khỏe khoắn nhưng vẫn rất sexy. (Ảnh: IGNV)
Ít ai biết rằng, để có được vóc dáng săn chắc và phong thái tự tin như trong ảnh, Châu Bùi từng có thời gian nỗ lực thay đổi ngoại hình từ một cô gái gầy gò chỉ nặng 39kg. Năm 2016 cũng là năm đánh dấu bước ngoặt lớn khi cô xuất hiện tại Seoul Fashion Week, chính thức bước chân ra biển lớn và khẳng định vị thế của mình. (Ảnh: IGNV)
Ít ai biết rằng, để có được vóc dáng săn chắc và phong thái tự tin như trong ảnh, Châu Bùi từng có thời gian nỗ lực thay đổi ngoại hình từ một cô gái gầy gò chỉ nặng 39kg. Năm 2016 cũng là năm đánh dấu bước ngoặt lớn khi cô xuất hiện tại Seoul Fashion Week, chính thức bước chân ra biển lớn và khẳng định vị thế của mình. (Ảnh: IGNV)
Sau 10 năm, dù phong cách có phần trưởng thành và đẳng cấp hơn, nhưng cái "chất" riêng, sự tự tin và gương mặt thương hiệu của nàng fashionista Hà Thành vẫn luôn là điều khiến công đồng mạng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Sau 10 năm, dù phong cách có phần trưởng thành và đẳng cấp hơn, nhưng cái "chất" riêng, sự tự tin và gương mặt thương hiệu của nàng fashionista Hà Thành vẫn luôn là điều khiến công đồng mạng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Châu Bùi #fashionista #thời trang #Seoul Fashion Week #street style #trend nhìn lại năm 2016

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT