Tiktoker Xuân Ca đốt mắt với thiết kế khoét sâu khoe vòng một gợi cảm

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Xuân Ca đốt mắt với thiết kế khoét sâu khoe vòng một gợi cảm

Diện trang phục corset cách điệu trong bộ ảnh mới nhất, TikToker Xuân Ca khéo léo khoe trọn đường cong nóng bỏng và vòng một đầy đặn.

Trầm Phương
Nếu là một tín đồ của TikTok, chắc hẳn không ai còn lạ lẫm với cái tên Xuân Ca. Từng là thành viên của nhóm nhạc đông dân SGO48, nhưng phải đến khi rẽ hướng sang sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Xuân Ca mới thực sự bùng nổ. (Ảnh: IGNV)
Cô được mệnh danh là "nữ hoàng tạo trend" với những video nhảy cực cuốn, thần thái gương mặt sắc sảo và gu thời trang mang đậm phong cách cá tính nhưng không kém phần gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, Xuân Ca lại một lần nữa thu hút sự chú ý qua loạt ảnh diện thiết kế đầm quây dáng phồng kết hợp cùng chi tiết corset thắt eo cực gắt. (Ảnh: IGNV)
Phần corset ôm sát đó giúp tôn lên vòng eo "con kiến" thương hiệu của cô nàng. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần cúp ngực khoét sâu, khoe trọn vòng một gợi cảm và làn da mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Trong khi đó, phần lưng được thiết kế đan dây cổ điển, tạo nên vẻ ngoài vừa mong manh, vừa quyến rũ khó cưỡng. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện outfit, nữ TikToker khéo léo phối cùng túi xách Chanel màu hồng đồng điệu và trang sức bạc lấp lánh, tạo nên một tổng thể sang chảnh như một "tiểu thư" thực thụ. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh đã nhanh chóng nhận về hàng chục ngàn lượt yêu thích. Đa số netizen đều cho rằng Xuân Ca rất hợp với phong cách này - một chút cổ điển của xu hướng Coquette nhưng vẫn giữ được nét hiện đại, phóng khoáng của một cô gái Gen Z năng động. (Ảnh: IGNV)
Từng vướng nhiều tranh cãi về sự khác biệt giữa nhan sắc "trên mạng" và ngoài đời, Xuân Ca thời gian gần đây được nhận xét ngày càng thăng hạng về cả sắc vóc lẫn phong cách thời trang. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng cũng từng không ngần ngại thẳng thắn thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được ngoại hình như mong muốn. (Ảnh: IGNV)
Cô ưa chuộng lối trang điểm mang hơi hướng phương Tây, nhấn vào đôi mắt sắc và làn da khỏe khoắn. Tận dụng lợi thế hình thể với vòng eo "con kiến" và vòng một căng tràn, cô thường xuyên diện những bộ cánh bó sát, thiết kế khoét sâu hoặc các bộ bikini nhỏ xíu để khoe trọn đường cong.(Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Tiktoker Xuân Ca #hot girl #tiktoker #xuân ca lắc hông #xuân ca nhảy bắt trend #Tiktoker Xuân Ca đốt mắt

