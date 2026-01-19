TikToker Phanh Nè tung bộ ảnh bikini đốt mắt, khiến người xem phải tấm tắc

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

TikToker Phanh Nè mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh bikini đi biển bên người yêu.

Thiên Anh
Lần xuất hiện này, Phanh Nè lựa chọn bikini với thiết kế đơn giản nhưng tôn dáng, khoe trọn đường cong gợi cảm và làn da khỏe khoắn.
Không hở bạo quá đà, bộ ảnh của Phanh Nè nhanh chóng ghi điểm bởi sự tự nhiên, phóng khoáng đầy cuốn hút.
Từ ánh mắt, nụ cười cho đến dáng đứng đều toát lên sự tự tin, thoải mái, khác xa hình ảnh khép kín, dè dặt của nữ TikToker trong quá khứ.
Đáng chú ý, người yêu của Phanh Nè cũng xuất hiện xuyên suốt trong bộ ảnh với những khoảnh khắc tình cảm vừa đủ, không "sến súa" nhưng vẫn khiến hội FA phải "xin vía".
Dưới phần bình luận, dân mạng liên tục dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ TikToker.
Nhiều ý kiến cho rằng, Phanh Nè hiện tại không chỉ đẹp hơn về ngoại hình mà còn tỏa ra năng lượng tích cực, nhẹ nhàng và bình yên.
Một số netizen tinh ý nhận ra, sự tự tin này không đến từ việc cố chứng minh điều gì, mà là bởi Phanh Nè đã tìm lại được chính mình.
Không chỉ đơn thuần là một bộ ảnh bikini khoe dáng, loạt hình lần này còn được xem như "lời khẳng định ngầm" cho lựa chọn hiện tại của Phanh Nè. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, cô nàng dường như đã tìm được điểm tựa vững vàng để cân bằng lại mọi thứ.
Trên trang cá nhân, Phanh Nè thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, cùng nấu ăn, đi làm, đi chơi và tận hưởng những niềm vui nhỏ mỗi ngày bên người yêu.
Hiện tại, Phanh Nè vẫn duy trì hoạt động trên TikTok với phong cách gần gũi, hài hước, tập trung vào năng lượng tích cực thay vì drama. Với bộ ảnh mới này, cô nàng tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn từ phía CDM, và mong rằng sẽ tiếp tục ra mắt thêm nhiều sản phẩm ấn tượng hơn nữa trong tương lai.
