Cộng đồng trẻ

Hot girl Chái Chanh diện áo bà ba 'lá ngọc cành vàng', hóa tiểu thư khuê các

Hot girl Chái Chanh chiếm trọn spotlight đường đua ảnh Tết bằng nét đài các, kiêu sa trong bộ đồ bà ba gấm chuẩn phong vị tiểu thư xưa.

Trầm Phương
Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Nguyên Đán, khi mạng xã hội đang tràn ngập hình ảnh các thiếu nữ khoe sắc trong tà áo dài truyền thống hay cách tân, thì Chái Chanh (tên thật là Thái Anh) lại chọn cho mình một lối đi riêng đầy thú vị. Không phải áo dài, cô nàng "gây thương nhớ" với bộ ảnh diện đồ bà ba mang phong thái sang trọng, kiêu sa chuẩn tiểu thư "lá ngọc cành vàng". (Ảnh: IGNV)
Nếu như áo dài mang đến vẻ đẹp thanh thoát, thướt tha thì bộ đồ bà ba được Chái Chanh lựa chọn lại gợi lên nét gần gũi nhưng không kém phần quý phái. (Ảnh: IGNV)
Giữa lòng phố cổ Hà Nội với những mảng tường vàng rêu phong và cánh cửa gỗ nhuốm màu thời gian, lựa chọn phục trang này của cô nàng thực sự tạo nên một điểm nhấn khác biệt. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục của Chái Chanh sử dụng chất liệu gấm cao cấp với họa tiết hoa chìm tinh tế. Ánh kim vàng trên nền vải xanh khói tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ sang trọng dưới ánh nắng dịu dàng những ngày cuối năm. (Ảnh: IGNV)
Phần tay áo được may dáng loe nhẹ, kết hợp cùng hàng cúc tết thủ công tỉ mỉ, giúp tôn lên vẻ mềm mại và nữ tính của người mặc. (Ảnh: IGNV)
Dù diện trang phục mang hơi thở miền Tây sông nước, nhưng qua cách phối đồ và thần thái, Chái Chanh lại toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư khuê các giữa lòng Thủ đô. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo kết hợp cùng một chiếc túi xách cầm tay nhỏ xinh màu kem và kiểu tóc buộc nửa đầu đơn giản, khoe trọn gương mặt thanh tú với lối trang điểm tông hồng đào trong trẻo. (Ảnh: IGNV)
Dù là khoảnh khắc thả dáng trên phố hay những giây phút thảnh thơi nhâm nhi tách cafe bên cửa sổ, Chái Chanh đều khiến người xem khó lòng rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Chái Chanh là một hot Instagramer và người mẫu ảnh tự do nổi bật tại Hà Nội. Khả năng làm chủ khung hình và gu thẩm mỹ tốt giúp mỗi bộ ảnh cô đăng tải đều thu về hàng chục nghìn lượt tương tác. (Ảnh: IGNV)
Cái tên "Chái Chanh" vừa có chút tinh nghịch, vừa dễ nhớ, phản ánh đúng tính cách ngoài đời của cô: ngọt ngào nhưng cũng đầy cá tính và mới mẻ. (Ảnh: IGNV)
#Chái Chanh #bộ ảnh Tết #bà ba #thời trang truyền thống #hot girl Hà Nội #ảnh Tết

