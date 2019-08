Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng FPT trộm gần 300 triệu đồng ở Sài Gòn

Ngày 16/8, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang giữ Lê Trường Thắng (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng 13/8, nhân viên của cửa hàng ĐTDĐ FPT số 30 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh tới cửa hàng mở cửa thì phát hiện có dấu hiệu trộm. Nhân viên báo cho quản lý kiểm tra thì phát hiện mất gần 15 chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone X, XR,XS Max, Samsung, Xiaomi để trong quầy trưng bày. Tổng tài sản bị mất gần 300 triệu đồng.

Thắng tại cơ quan công an.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Thắng là chủ quán ốc phía trước cửa hàng ĐTDĐ FPT là nghi can nên mời làm việc.



Qua đấu tranh, anh này thừa nhận đã đột nhập cửa hàng trên để trộm. Thắng khai là chủ quán ốc lề đường ở trước cửa hàng ĐTDĐ FPT.

Do ở gần và bán tới khuya nên Thắng biết bên hông cửa hàng có cầu dao điện, tối không có người trông coi. Từ đây, anh ta lên kế hoạch đột nhập vào cửa hàng để trộm cắp.

Khoảng 2h30 ngày 13/8, Thắng bán ốc trở về phòng trọ cất đồ rồi đi bộ ra lại cửa hàng ĐTDĐ FPT và tắt cầu dao điện để camera không hoạt động. Thắng đi vòng ra phía sau leo lên vách nhà dân để qua nóc cửa hàng rồi đột nhập xuống dưới.

Vào tới bên trong, anh ta tìm chìa khoá mở 2 tủ kính trưng bày lấy gần 15 chiếc ĐTDĐ. Sau đó, kẻ trộm mang 10 chiếc ĐTDĐ ở bãi cỏ phía sau cửa hàng, số còn lại mang về phòng.