Windows 11 Insider xuất hiện thêm tính năng 'Hỏi Copilot'

Trải nghiệm tìm kiếm Copilot mới trên thanh tác vụ của bản cập nhật Build 26220.7051 sẽ thay thế giao diện Tìm kiếm Windows hiện tại trong tương lai.

Phiên bản Windows 11 26220.7051 hiện đang được phát hành tới các thành viên thử nghiệm trong chương trình Insider, với ít nhất ba tính năng mới, bao gồm “Hỏi Copilot” ngay trên thanh tác vụ.

Trước đây, người dùng có thể truy cập Copilot trên Windows 11 thông qua ứng dụng hoặc trình duyệt, nhưng giờ đây, bạn có thể sử dụng tính năng “Hỏi Copilot” mới trên thanh tác vụ để tương tác với trí tuệ nhân tạo.

Theo tìm hiểu, trải nghiệm tìm kiếm Copilot mới trên thanh tác vụ này sẽ thay thế giao diện Tìm kiếm Windows hiện tại trong tương lai.

Cửa sổ "Hỏi Copilot" xuất hiện trên bản update Windows Insider.

Hiện tại, “Hỏi Copilot” vẫn là một tính năng tùy chọn mà người dùng cần chủ động kích hoạt. Bạn có thể sử dụng Copilot trên thanh tác vụ để tìm kiếm trên internet, các tệp cục bộ và AI bằng cả văn bản lẫn giọng nói.

“Bạn luôn kiểm soát mọi thứ. Khi bạn nhập, kết quả sẽ xuất hiện và cập nhật ngay lập tức, giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết,” Microsoft giải thích trong một bài đăng trên blog.

Microsoft kỳ vọng Copilot sẽ dần trở thành cách sử dụng máy tính tự nhiên đối với người dùng. Để bật tính năng này, hãy thực hiện các bước:

Start - Cài đặt > Cá nhân hóa > Thanh tác vụ > Hỏi Copilot.

Với bản cập nhật mới, nếu bạn sở hữu thiết bị cầm tay như máy chơi game, giờ đây bạn có thể trải nghiệm giao diện toàn màn hình (FSE) mới, vốn trước đây chỉ dành riêng cho ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X.

Với giao diện toàn màn hình (FSE), Microsoft cho biết Windows sẽ hoạt động mượt mà hơn và giúp bạn tập trung hoàn toàn vào việc chơi game.

Để kích hoạt FSE, vào Cài đặt > Trò chơi > Trải nghiệm toàn màn hình, sau đó chọn Xbox làm ứng dụng chính.

Sau khi bật, bạn có thể truy cập FSE từ Task View và Game Bar hoặc cấu hình thiết bị cầm tay để tự động vào giao diện toàn màn hình khi khởi động.

Ngoài ra, Microsoft đang triển khai tính năng “chia sẻ âm thanh” mới, dựa trên công nghệ truyền phát Bluetooth LE Audio. Windows hiện có thể truyền âm thanh tới hai thiết bị Bluetooth cùng lúc.

Bạn có thể bật phím tắt “Chia sẻ âm thanh (bản xem trước)” trong cài đặt nhanh để bắt đầu chia sẻ âm thanh.

Chia sẻ âm thanh qua nhiều thiết bị trên máy tính Windows.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các máy tính ARM nay có hiệu năng tốt hơn sau bản cập nhật này.

Microsoft đã bổ sung hỗ trợ cho nhiều ứng dụng 64-bit x86 (x64) chạy dưới chế độ mô phỏng bằng cách bổ sung thêm các tính năng CPU, giúp cải thiện hiệu suất tổng thể.

Các tính năng này sẽ được phát hành rộng rãi tới tất cả người dùng trong vài tuần tới.

Nếu muốn trải nghiệm ngay hôm nay, bạn có thể tham gia kênh Beta hoặc Dev của chương trình Windows Insider.