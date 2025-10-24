Bản update Windows 11 Insider thiết kế lại menu Start

Bản cập nhật mới nhất hiện đang được triển khai cho người dùng Windows 11 Insider, nhằm mục đích giúp menu Start trở nên hữu dụng và linh hoạt hơn.

Menu Start bỗng dưng trở thành một rắc rối của Microsoft kể từ năm 2012. Kể từ Windows 8, 'Nơi bắt đầu" là thứ mà người dùng phàn nàn đầu tiên khi máy tính của họ khởi động.

Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không thích menu Start của Windows 11. Rõ ràng là nó cồng kềnh, thiếu linh hoạt và đơn giản là ngớ ngẩn. Đó là lý do tại sao nhiều người sử dụng một menu Start thay thế, ví dụ như là Start11 của Stardock cho Windows của riêng mình.

Bản cập nhật mới nhất, hiện đang được triển khai dần dần cho người dùng Windows 11 Insider, cuối cùng cũng mang đến một menu Start được thiết kế lại.

Trong bài đăng trên blog, Microsoft cho biết menu mới sẽ giúp bạn truy cập các ứng dụng nhanh chóng và mượt mà hơn, giúp bạn tìm thấy những gì mình cần dễ dàng hơn. Bản cập nhật cũng giới thiệu những thay đổi cho File Explorer và thanh tác vụ.

Đầu tiên, mục Tất cả (All) xuất hiện trực tiếp trên trang chính của menu Start thay vì là một khu vực riêng biệt mà bạn phải chọn để truy cập. Mục Tất cả cũng có thể cuộn được, vì vậy bạn chỉ cần di chuyển xuống màn hình để xem tất cả ứng dụng.

Menu Start mới được Microsoft 'khoe' trên trang Blog chính thức.

Thay vì giới hạn bạn trong danh sách các ứng dụng đã cài đặt theo thứ tự bảng chữ cái, menu mới cho phép bạn chuyển đổi giữa chế độ xem danh mục và chế độ xem lưới.

Với chế độ xem danh mục, các ứng dụng của bạn được sắp xếp vào các thư mục theo loại. Với chế độ xem lưới, các ứng dụng của bạn sẽ trở lại được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái, nhưng có nhiều không gian theo chiều ngang hơn, giúp bạn xem chúng dễ dàng hơn. Chọn một trong hai chế độ xem, và menu Start sẽ ghi nhớ lựa chọn của bạn.

Menu được thiết kế lại cũng tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình. Trên màn hình lớn hơn, bạn có thể xem thêm các ứng dụng được ghim, ứng dụng được đề xuất và danh mục. Bạn cũng có thể mở rộng hoặc thu gọn các mục Đã ghim và Đề xuất tùy theo nhu cầu xem.

Ngoài ra, một khung mới cho Phone Link cho phép bạn truy cập các cuộc gọi và tin nhắn trên điện thoại iPhone hoặc Android đã kết nối. Nếu bạn không quan tâm, bạn có thể dễ dàng ẩn khung này.

Các smartphone được kết nối cũng hiện lên ở mục Phone Link bên phải.

Microsoft đã từng chậm rãi triển khai một số thay đổi này cho người dùng Windows Insider trước đây. Tuy nhiên, đôi khi có lúc thành công, có lúc thất bại. Hy vọng bản cập nhật mới sẽ áp dụng chúng cho tất cả mọi người trong chương trình Insider.

Ngoài menu Start, File Explorer cũng có một số thay đổi trong bản dựng Insider mới nhất này. Trang chủ của File Explorer giờ đây sẽ hiển thị các tệp được đề xuất cho cả tài khoản Microsoft và tài khoản cục bộ.

Nếu được bật, khu vực này sẽ hiển thị các tệp bạn thường xuyên sử dụng, các tệp bạn đã tải xuống gần đây hoặc các tệp bạn đã thêm vào Thư viện File Explorer. Nếu không muốn hiển thị, bạn có thể dễ dàng tắt tính năng này.