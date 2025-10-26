Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ổ đĩa DVD bất ngờ cháy hàng tại Nhật sau khi Windows 10 “về hưu”

Số hóa

Ổ đĩa DVD bất ngờ cháy hàng tại Nhật sau khi Windows 10 “về hưu”

Sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 10, người dùng Nhật Bản đổ xô mua ổ đĩa DVD và Blu-ray để cài đặt Windows 11.

Thiên Trang (TH)
Sự kết thúc hỗ trợ của Windows 10 đã tạo nên cơn sốt kỳ lạ tại Nhật Bản: ổ đĩa DVD và Blu-ray bất ngờ bán chạy như tôm tươi.
Sự kết thúc hỗ trợ của Windows 10 đã tạo nên cơn sốt kỳ lạ tại Nhật Bản: ổ đĩa DVD và Blu-ray bất ngờ bán chạy như tôm tươi.
Tại khu công nghệ Akihabara, nhiều cửa hàng thông báo ổ Blu-ray đã hết sạch, còn ổ DVD cũng sắp rơi vào tình trạng tương tự.
Tại khu công nghệ Akihabara, nhiều cửa hàng thông báo ổ Blu-ray đã hết sạch, còn ổ DVD cũng sắp rơi vào tình trạng tương tự.
Nguyên nhân chính đến từ việc nhiều người muốn cài đặt lại hoặc nâng cấp lên Windows 11 thông qua đĩa quang thay vì tải trực tuyến.
Nguyên nhân chính đến từ việc nhiều người muốn cài đặt lại hoặc nâng cấp lên Windows 11 thông qua đĩa quang thay vì tải trực tuyến.
Một số người dùng cho biết họ tin tưởng ổ đĩa vật lý hơn vì độ ổn định và dễ kiểm soát trong quá trình cài đặt.
Một số người dùng cho biết họ tin tưởng ổ đĩa vật lý hơn vì độ ổn định và dễ kiểm soát trong quá trình cài đặt.
Dù vậy, các vỏ máy tính hiện đại ngày nay hiếm khi có khe cho ổ quang, khiến việc lắp đặt trở nên khó khăn hơn.
Dù vậy, các vỏ máy tính hiện đại ngày nay hiếm khi có khe cho ổ quang, khiến việc lắp đặt trở nên khó khăn hơn.
Điều thú vị là nhiều thương hiệu lớn như Sony hay LG đã rút khỏi thị trường này, tạo cơ hội cho các nhà sản xuất Nhật nhỏ hơn.
Điều thú vị là nhiều thương hiệu lớn như Sony hay LG đã rút khỏi thị trường này, tạo cơ hội cho các nhà sản xuất Nhật nhỏ hơn.
Giới bán lẻ tại Tokyo dự đoán DVD cũng sẽ sớm “cháy hàng” do nhu cầu tăng mạnh từ người dùng trung thành với Windows 10.
Giới bán lẻ tại Tokyo dự đoán DVD cũng sẽ sớm “cháy hàng” do nhu cầu tăng mạnh từ người dùng trung thành với Windows 10.
Một lần nữa, người Nhật cho thấy tình yêu đặc biệt với phương tiện lưu trữ vật lý, khi đĩa DVD bỗng trở thành “hàng hiếm” giữa kỷ nguyên điện toán đám mây.
Một lần nữa, người Nhật cho thấy tình yêu đặc biệt với phương tiện lưu trữ vật lý, khi đĩa DVD bỗng trở thành “hàng hiếm” giữa kỷ nguyên điện toán đám mây.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#ổ đĩa DVD #Windows 11 #Windows 10 #công nghệ Nhật #đĩa quang #cài đặt Windows

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT