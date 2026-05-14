VUSTA và GFS hợp tác phát triển y tế số, chăm sóc sức khỏe chủ động

VUSTA và Tập đoàn GFS ký hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy y tế số, chăm sóc sức khỏe chủ động và công nghệ xây dựng mới vì phát triển bền vững.

Chiều 14/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Viện Công nghệ GFS (thuộc Tập đoàn GFS) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 – 2030.

Tham dự lễ ký kết có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; GS.VS Châu Văn Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Liên hiệp Hội Việt Nam; GS.TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đông đảo các nhà khoa học.

GS.TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và ông Phạm Thành Công, Chủ tịch Tập đoàn GFS thực hiện Lễ Ký kết.

Y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2026 – 2030, tập trung vào hai trụ cột lớn gồm: xây dựng hệ sinh thái “Y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động” cho cộng đồng và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phát biểu khai mạc, GS.TSKH Phan Xuân Dũng cho biết, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã mở ra giai đoạn phát triển mới, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho đất nước.

GS.TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Mai Loan.

Sự hợp tác giữa VUSTA và Tập đoàn GFS là bước tiếp nối mối quan hệ phối hợp đã được xây dựng nhiều năm qua, hướng tới mục tiêu đưa khoa học công nghệ vào phục vụ đời sống và sản xuất.

“Đây là một nội dung rất cần thiết, sử dụng công nghệ số phục vụ cho chăm sóc sức khỏe của nhân dân với mục đích cao cả”.

Đại diện Tập đoàn GFS, ông Phạm Thành Công, Chủ tịch Tập đoàn cho biết, doanh nghiệp xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, tập trung nguồn lực cho các dự án mang tính nhân văn và phục vụ cộng đồng.

Theo ông Công, dự án y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động được xây dựng với định hướng chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân vùng sâu, vùng xa.

“Chúng tôi muốn thay đổi tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, đặc biệt là giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên và hỗ trợ vùng sâu vùng xa. Sự hợp tác giữa GFS và VUSTA ngày hôm nay không chỉ là ký kết trên giấy tờ. Đó là lời cam kết của chúng tôi về việc đưa chất xám khoa học vào thực tiễn, biến những công trình nghiên cứu thành những giá trị hữu hình cho xã hội”, ông Công nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tính thực tiễn của hai đề án mà VUSTA và GFS đang triển khai, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Mai Loan.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, hai từ khóa “y tế số” và “chủ động” thể hiện rõ định hướng chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy người dân làm trung tâm của hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, việc tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ góp phần khắc phục tình trạng nhiều đề tài nghiên cứu chỉ nằm trên giấy, qua đó tạo ra các sản phẩm có giá trị thực tiễn phục vụ phát triển đất nước.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về xu hướng phát triển y tế số, chăm sóc sức khỏe chủ động và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xây dựng.

Các đại biểu chúc mừng Lễ ký kết thành công.

Hệ sinh thái Y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động

Trong nhiều năm qua, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, để hình thành một hệ sinh thái y tế số toàn diện, cần sự chung tay của các tổ chức khoa học, doanh nghiệp công nghệ, đội ngũ chuyên gia và các cơ quan quản lý.

Việc VUSTA và Viện Công nghệ GFS – Tập đoàn GFS phối hợp triển khai hệ sinh thái “Y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động” được kỳ vọng sẽ tạo ra mô hình mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quản lý, dự phòng, tư vấn và theo dõi sức khỏe.

Theo đại diện hai đơn vị, hệ sinh thái này hướng tới mục tiêu giúp người dân tiếp cận các giải pháp y tế thông minh một cách thuận tiện, tiết kiệm và hiệu quả hơn; đồng thời góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế truyền thống thông qua việc tăng cường dự phòng và quản lý sức khỏe từ sớm.

Các nền tảng công nghệ dự kiến được triển khai sẽ tích hợp dữ liệu sức khỏe, hỗ trợ theo dõi chỉ số sức khỏe cá nhân, tư vấn từ xa, cảnh báo nguy cơ bệnh lý, kết nối chuyên gia y tế và cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho từng nhóm đối tượng trong cộng đồng.

Không chỉ dừng ở việc số hóa dữ liệu, mô hình hợp tác này còn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái mở, nơi khoa học công nghệ phục vụ trực tiếp cho đời sống người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển xã hội bền vững.

Bên cạnh lĩnh vực y tế số, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên còn tập trung thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau.

Trong xu thế kinh tế số và chuyển đổi số toàn cầu, doanh nghiệp không còn cạnh tranh chủ yếu bằng quy mô hay nguồn lực truyền thống, mà bằng khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành.

Thông qua sự phối hợp với VUSTA, tổ chức quy tụ đội ngũ trí thức khoa học công nghệ hàng đầu cả nước – Viện Công nghệ GFS và Tập đoàn GFS sẽ có điều kiện tiếp cận sâu hơn với các nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp khoa học có tính ứng dụng cao; từ đó thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Ngược lại, sự tham gia của doanh nghiệp cũng mở ra cơ hội để các công trình khoa học nhanh chóng được triển khai trên thực tế, tạo ra giá trị kinh tế và giá trị xã hội cụ thể.

Nhiều chuyên gia nhận định, đây là mô hình hợp tác có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn – vấn đề vốn được xem là “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

​

​