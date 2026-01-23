Hà Nội

Vượt đèn đỏ lại gặp CSGT, xe con lùi mất kiểm soát rồi gây va chạm

Tài xế vượt đèn đỏ lúng túng và cho xe lùi lại khi thấy CSGT, dẫn tới va chạm với ô tô đang dừng chờ đèn phía sau.

Trường Hân t/h

Một tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra ngày 19/1 tại đường Văn Cao, khu vực giao cắt với đường Thụy Khuê (Hà Nội), đã được camera hành trình của một ô tô ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Video: Đỗ Dương / Facebook

Theo hình ảnh từ clip, chiếc taxi đã vượt qua vạch dừng khi tín hiệu đèn đỏ vẫn còn khoảng 15 giây. Sau đó, khi phát hiện có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại ngã tư, tài xế vội vàng cho xe lùi lại, dẫn tới va chạm với ô tô đang dừng chờ đèn phía sau.

Video gây nên nhiều bức xúc, người dùng mạng xã hội phần lớn đều ủng hộ xử phạt nặng với phương tiện trên vì nhiều hành vi vi phạm gây nguy hiểm cho người khác.

100 phương tiện đâm liên hoàn trên đường trơn trượt do băng giá ở Michigan

Ít nhất 9 người bị thương sau vụ va chạm giữa hơn 100 phương tiện, có 40 xe tải hạng nặng, trên đường cao tốc liên tiểu bang 196 ở phía tây Michigan.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở phía tây nam thành phố Grand Rapids, theo trang Dnes.dir.bg.

Theo chính quyền địa phương, trận tuyết rơi đột ngột và dữ dội đã khiến mặt đường trở nên vô cùng nguy hiểm, tầm nhìn giảm mạnh, dẫn đến hàng loạt vụ va chạm.

Người đi xe máy say rượu chạy ngược chiều gây tai nạn với hai xe khác

Một người đàn ông có nồng độ cồn vượt mức cao nhất, chạy mô tô ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình rồi va chạm hai ô tô.

Vào khoảng 21h33 ngày 09/01/2026 tại km210+950 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình ( hướng Hà Nội đi Ninh Bình) xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô biển số 90B2-468.xx do Đỗ Văn H (sinh năm 1992, trú tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) điều khiển với 2 xe ô tô con biển số 90A-136.xx và xe ô tô con biển số 18A-475.xx.

Video: MXH
Tài xế gây tai nạn vì bỏ vô lăng xem điện thoại

Ngày 10/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phạt tài xế V.D.K về hành vi buông vô lăng xem điện thoại, khiến va chạm xe tải, khiến hành khách hoảng loạn.

Ngày 10/1, theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế VDK (27 tuổi, quê hương Đồng Tháp) với số tiền 5 triệu đồng và trừ 4 giấy phép lái xe về hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô tham gia giao thông đang di chuyển trên đường", thông tin trên VOV.

Video: MXH
