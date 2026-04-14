Vùng đất được mệnh danh thiên đường hoang dã cuối cùng của Tây Phi

Vườn quốc gia Niokolo-Koba nằm ở phía Đông Nam Senegal, là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Tây Phi, với diện tích hơn 9.000 km². Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1981, nơi đây là một trong số ít những vùng còn giữ được hệ sinh thái savanna – rừng thưa gần như nguyên vẹn trong khu vực.

Cảnh quan của Niokolo-Koba vô cùng đa dạng, trải dài từ đồng cỏ savanna, rừng khô, đến những khu rừng ven sông xanh mát dọc theo dòng sông Gambia. Chính sự đa dạng này đã tạo điều kiện cho hàng trăm loài động thực vật sinh sống, biến nơi đây thành một “ốc đảo sinh học” giữa vùng đất khô cằn. Vào mùa mưa, khu vực trở nên xanh tươi và tràn đầy sức sống; còn mùa khô lại phơi bày vẻ khắc nghiệt nhưng đầy quyến rũ của thiên nhiên châu Phi.

Niokolo-Koba là nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có sư tử Tây Phi – một phân loài sư tử đang bị đe dọa nghiêm trọng, cùng với voi, báo hoa mai, linh cẩu và nhiều loài linh trưởng. Ngoài ra, công viên còn là thiên đường của các loài chim với hơn 300 loài được ghi nhận, khiến nó trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích quan sát chim.

Dòng sông Gambia chảy qua công viên đóng vai trò như “mạch sống” của toàn bộ hệ sinh thái. Nơi đây cung cấp nguồn nước quan trọng cho động vật, đồng thời tạo ra những vùng sinh cảnh đặc biệt cho cá, chim nước và các loài bò sát. Những bờ sông rợp bóng cây thường là nơi tập trung nhiều loài động vật đến uống nước, tạo nên những khung cảnh hoang dã sống động.

Những năm gần đây, Niokolo-Koba đang đối mặt với nhiều thách thức, từ nạn săn trộm đến áp lực từ con người và biến đổi khí hậu. Trong một thời gian, khu vực này từng bị đưa vào danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa, cho thấy mức độ mong manh của hệ sinh thái nơi này.

Dẫu vậy, Niokolo-Koba vẫn là biểu tượng của thiên nhiên hoang dã Tây Phi – nơi con người có thể cảm nhận được sự rộng lớn, đa dạng và sức sống bền bỉ của tự nhiên. Giữa thế giới ngày càng đô thị hóa, những nơi như thế này trở nên quý giá hơn bao giờ hết.