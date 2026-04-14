Vùng đất được mệnh danh thiên đường hoang dã cuối cùng của Tây Phi

Giữa vùng Tây Phi đầy nắng gió, vườn quốc gia Niokolo-Koba mở ra một thế giới hoang dã rộng lớn, nơi thiên nhiên vẫn vận hành theo nhịp điệu nguyên sơ.

Vườn quốc gia Niokolo-Koba nằm ở phía Đông Nam Senegal, là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Tây Phi, với diện tích hơn 9.000 km². Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1981, nơi đây là một trong số ít những vùng còn giữ được hệ sinh thái savanna – rừng thưa gần như nguyên vẹn trong khu vực.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cảnh quan của Niokolo-Koba vô cùng đa dạng, trải dài từ đồng cỏ savanna, rừng khô, đến những khu rừng ven sông xanh mát dọc theo dòng sông Gambia. Chính sự đa dạng này đã tạo điều kiện cho hàng trăm loài động thực vật sinh sống, biến nơi đây thành một “ốc đảo sinh học” giữa vùng đất khô cằn. Vào mùa mưa, khu vực trở nên xanh tươi và tràn đầy sức sống; còn mùa khô lại phơi bày vẻ khắc nghiệt nhưng đầy quyến rũ của thiên nhiên châu Phi.

Ảnh: untamedtravelling.com.

Niokolo-Koba là nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có sư tử Tây Phi – một phân loài sư tử đang bị đe dọa nghiêm trọng, cùng với voi, báo hoa mai, linh cẩu và nhiều loài linh trưởng. Ngoài ra, công viên còn là thiên đường của các loài chim với hơn 300 loài được ghi nhận, khiến nó trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích quan sát chim.

Dòng sông Gambia chảy qua công viên đóng vai trò như “mạch sống” của toàn bộ hệ sinh thái. Nơi đây cung cấp nguồn nước quan trọng cho động vật, đồng thời tạo ra những vùng sinh cảnh đặc biệt cho cá, chim nước và các loài bò sát. Những bờ sông rợp bóng cây thường là nơi tập trung nhiều loài động vật đến uống nước, tạo nên những khung cảnh hoang dã sống động.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Những năm gần đây, Niokolo-Koba đang đối mặt với nhiều thách thức, từ nạn săn trộm đến áp lực từ con người và biến đổi khí hậu. Trong một thời gian, khu vực này từng bị đưa vào danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa, cho thấy mức độ mong manh của hệ sinh thái nơi này.

Dẫu vậy, Niokolo-Koba vẫn là biểu tượng của thiên nhiên hoang dã Tây Phi – nơi con người có thể cảm nhận được sự rộng lớn, đa dạng và sức sống bền bỉ của tự nhiên. Giữa thế giới ngày càng đô thị hóa, những nơi như thế này trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
