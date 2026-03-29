Vụ tiền mã hoá ONUS: Thành lập 52 công ty, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ

Với chiến công triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao lợi dụng sàn tiền ảo ONUS để chiếm đoạt tài sản của lực lượng công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen, đánh giá đây là chiến công xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số địa phương tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Đối tượng Vương Lê Vĩnh Nhân và Ngô Thị Thảo.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân, bắt giữ, triệu tập làm việc với 142 đối tượng, trong đó có cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.

“Thành tích của các đồng chí đã góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn, hạn chế thiệt hại về tài sản cho nhân dân; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao”, trong thư Thủ tướng viết.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao thành tích trên. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án nêu trên

Thủ tướng đồng thời đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân để phòng ngừa tội phạm; đồng thời, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại Cần Thơ) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017.

Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm còn có Ngô Thị Thảo, người sáng lập, điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold cùng 5 đối tượng liên quan.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các cộng sự, trong đó có Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo, đã tham gia tạo lập, phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phân phối tới nhà đầu tư thông qua nền tảng ONUS, một hệ sinh thái từng thu hút lượng lớn người dùng tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, hoạt động của đường dây này mang dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua môi trường mạng với các thủ đoạn tinh vi: Quảng cáo sai sự thật về giá trị, tiềm năng của các đồng tiền mã hóa; Tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường; Điều chỉnh giá theo ý chí chủ quan của người điều hành.

Cơ quan công an đã bắt giữ, triệu tập 142 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng giữ vai trò tổ chức, cầm đầu; đồng thời thu giữ khối lượng lớn dữ liệu, tài liệu điện tử phục vụ điều tra. Vụ án được xác định xảy ra tại nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ.

