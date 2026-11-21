[e-Magazine] Ruby Dương Ngọc mơ làm đạo diễn, nhớ món quà từ đoàn phim

Ruby Dương Ngọc (tên thật Dương Hoàng Kim Ngọc, sinh năm 2013) bén duyên với diễn xuất từ năm 8 tuổi. Em từng tham gia các phim như "Lệnh truy nã", "Ranh giới trắng đen", "Chuyện quê mình", "Đan mây dệt mộng"...

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Ruby Dương Ngọc cùng mẹ em kể về hành trình đến với nghệ thuật, những kỷ niệm đáng nhớ trên phim trường.

Ruby Dương Ngọc đến với nghệ thuật khá tình cờ. Theo mẹ diễn viên nhí, khoảng cuối năm lớp 3, con gái bày tỏ sự yêu thích với công việc người mẫu. Gia đình Ruby Dương Ngọc sau đó tạo điều kiện để em trải nghiệm nhiều lớp học như MC, hát, nhảy và người mẫu.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành một khóa học người mẫu, em được một phụ huynh giới thiệu đến lớp diễn xuất do đạo diễn Nguyễn Thành Vinh giảng dạy. Trong quá trình học, thầy Nguyễn Thành Vinh thường nhận xét Ruby Dương Ngọc có gương mặt điện ảnh và động viên em theo đuổi diễn xuất.

Sau đó, em có cơ hội tham gia series "Ranh giới trắng đen" và "Lệnh truy nã" nhờ sự tạo điều kiện của đạo diễn Dương Hoàng Vinh. Ruby Dương Ngọc cho biết em luôn trân trọng sự dìu dắt của hai thầy, bởi họ đã hướng dẫn và truyền đạt nhiều kinh nghiệm trong quá trình em làm quen với nghệ thuật. Bên cạnh đó, em cũng dành sự biết ơn đến anh Nguyễn Chí Anh, người thường xuyên hướng dẫn cách diễn và hỗ trợ em trong từng phân đoạn.

Khi mới 8 tuổi, Ruby Dương Ngọc đã có những chuyến đi quay xa. Có hôm, khoảng 12 giờ đêm, em được mẹ gọi dậy để di chuyển đến địa điểm ghi hình. Dù còn nhỏ, em vẫn nhanh chóng thức dậy, theo mẹ đi quay.

Theo mẹ Ruby Dương Ngọc, ban đầu gia đình chị không ủng hộ việc diễn viên nhí theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, nhận thấy con gái thực sự đam mê, chị quyết định đồng hành, thậm chí có những lần hai mẹ con phải giấu người thân để tham gia ghi hình.

Chị nhớ nhất một phân đoạn con gái tham gia trong phim của nhóm sinh viên. Ở cảnh quay này, em vào vai đứa trẻ chứng kiến người cha say xỉn, có hành vi bạo lực với vợ con. Theo chị, Ruby Dương Ngọc thể hiện khá tốt tâm lý hoảng loạn của nhân vật. Chứng kiến con gái nhập tâm vào vai diễn, chị không giấu được xúc động.

Về phía mình, Ruby Dương Ngọc nhớ nhất những kỷ niệm trong quá trình tham gia phim "Ngày con còn cha". Em kể, các thành viên trong đoàn phim chủ yếu là các anh chị lớn tuổi nhưng rất thân thiện. Khi kết thúc ghi hình, mọi người tặng em váy, áo và nón lá làm quà. Vài ngày sau khi đóng máy, ê-kíp còn hẹn hai mẹ con đi ăn, giao lưu. Đến nay, em vẫn nhớ những món quà và tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Cảnh khóc từng là thử thách lớn đối với Ruby Dương Ngọc. Do chưa có nhiều trải nghiệm cảm xúc, em gặp khó khăn khi thể hiện những phân đoạn đòi hỏi tâm lý nặng.

“Con chưa có nhiều va chạm trong cuộc sống nên đôi khi không biết phải lấy cảm xúc từ đâu. Mẹ thường động viên rằng hôm nay chưa làm được thì lần sau cố gắng hơn. Dần dần, con cũng tiến bộ và có thể hoàn thành những cảnh quay khó hơn”, mẹ Ruby Dương Ngọc kể.

Sau mỗi phân đoạn, Ruby Dương Ngọc thường quay sang hỏi mẹ về phần thể hiện của mình.

“Quay xong cảnh nào, con cũng hỏi mẹ: ‘Con làm được không? Con khóc ổn không?’. Những lúc như vậy, mẹ vừa thương vừa xúc động. Con còn nhỏ nhưng đã ý thức được mình cần có trách nhiệm với vai diễn đã nhận”, mẹ Ruby Dương Ngọc chia sẻ.

Dù ủng hộ sở thích của em, gia đình Ruby Dương Ngọc vẫn đặt ra nguyên tắc khi lựa chọn dự án, trong đó ưu tiên những vai diễn và nội dung phù hợp với độ tuổi. Mẹ Ruby Dương Ngọc cho biết chị không muốn con tham gia những cảnh quay vượt quá khả năng tiếp nhận.

Ở đời thường, Ruby Dương Ngọc ít nói nhưng hòa đồng với bạn bè và những người xung quanh. Em biết cân bằng giữa thời gian vui chơi và lúc cần tập trung làm việc.

Ngoài diễn xuất, em còn yêu thích chơi đàn piano. Những lúc không có lịch quay, em thường hẹn bạn bè đi ăn, đi chơi hoặc cùng gia đình đi ăn uống, mua sắm. Em cũng mong có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống như các bạn đồng trang lứa.

Về định hướng tương lai, mẹ Ruby Dương Ngọc cho biết chị mong muốn con gái tiếp tục phát triển ở lĩnh vực diễn xuất hoặc người mẫu ảnh. Tuy nhiên, chị không muốn áp đặt mà để con tự lựa chọn con đường riêng khi trưởng thành.

Đáng chú ý, Ruby Dương Ngọc từng bày tỏ mong muốn theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh để trở thành đạo diễn.

“Con nói với mẹ rằng lớn lên sẽ cố gắng học để thi đậu vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, sau đó học làm đạo diễn. Mẹ thấy con có những ước mơ riêng nên sẽ tiếp tục tạo điều kiện, còn sau này con muốn đi theo hướng nào thì gia đình tôn trọng lựa chọn của con”, mẹ Ruby Dương Ngọc chia sẻ.